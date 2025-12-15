Video animado sobre los apagones en Cuba se vuelve viral en redes sociales

Un video animado que parodia los apagones en Cuba, creado y compartido por el usuario de Instagram que se identifica como tortilla cubana, se ha vuelto viral en pocas horas.
La pieza audiovisual, de tono humorístico y satírico, refleja el cansancio y la frustración de miles de cubanos ante los prolongados cortes eléctricos que afectan al país.
En el video se observa a un joven que, visiblemente agotado tras varios días sin electricidad, se eleva por los aires sobre la ciudad de La Habana y provoca la explosión del edificio donde supuestamente tiene su sede la Unión Eléctrica (UNE).
La secuencia está acompañada por una voz en off del propio personaje, con un registro épico y amenazante, que dramatiza el hartazgo provocado por los apagones.
"Yo, después de 72 horas de apagón. Conozcan el apagón, sientan el apagón, aquellos que nunca han conocido un apagón no entienden el verdadero significado del dolor. Si yo no tengo luz, nadie más la tendrá, yo nunca olvidaré el último pollo que se me echó a perder. Y ahora el mundo conocerá el apagón. (Apagón divino)", dice el personaje.
El video está claramente inspirado en una escena del anime Naruto, una popular serie japonesa basada en el manga escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto.
Naruto narra la historia de Naruto Uzumaki, un joven ninja que aspira a convertirse en el líder de su aldea, tras una infancia marcada por el rechazo y la tragedia.
La referencia estética y narrativa al anime es evidente tanto en la animación como en el tono dramático del monólogo.
La publicación acumula más de 39,000 likes, con reacciones y comentarios de usuarios se identifican con el mensaje y el humor del video.
La parodia conecta con una realidad que se sufre en cada rincón de la Isla: los apagones prolongados y frecuentes, que impactan la vida cotidiana de la población y se han convertido en un tema recurrente en el debate público y han llegado a la expresión creativa digital.
El uso de referencias culturales populares, como el anime japonés, ha contribuido a amplificar el alcance del video, que mezcla humor, crítica social y cultura pop para retratar una experiencia común entre los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y su impacto en la vida diaria
¿Por qué se ha vuelto viral el video sobre apagones en Cuba?
El video se ha vuelto viral porque parodia con humor los apagones prolongados que afectan a la población cubana, conectando con el hartazgo y la frustración colectiva. Además, el uso de una referencia cultural popular como el anime Naruto ha amplificado su alcance, al mezclar humor, crítica social y cultura pop.
¿Cómo afectan los apagones a la vida cotidiana en Cuba?
Los apagones en Cuba impactan gravemente la vida diaria, forzando a las familias a reorganizar sus actividades alrededor de la disponibilidad de electricidad. Esto incluye cocinar, lavar y realizar tareas domésticas en las pocas horas con luz, mientras la escasez de alimentos y la falta de refrigeración agravan la situación.
¿Qué estrategias utilizan los cubanos para sobrellevar los apagones?
Los cubanos recurren a estrategias como cocinar con leña, usar ventiladores recargables y priorizar el uso de plantas eléctricas para conservar alimentos. Estas medidas reflejan la necesidad de adaptarse a una situación crítica donde la electricidad es un recurso inestable y escaso.
¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha prometido limitar los apagones a cuatro horas diarias, pero no ha cumplido con esta promesa, y la población enfrenta apagones mucho más prolongados. Las autoridades no han ofrecido un plan de solución claro, lo que aumenta la frustración y el desencanto entre los ciudadanos.
