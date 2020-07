Actriz peruana dice que los cubanos solo gastan el 5 por ciento del salario en comida

La actriz peruana Mayra Couto, quien reside en Cuba, aseguró que los cubanos solo gastan el 5 por ciento del salario en comida.

"Esa es la parte que no saben. Que nadie dice. Cierto que el sueldo mínimo en Cuba es entre 20 y 50 dólares, pero en comida gastan el 5% y en medicinas menos. En educación nada y en transporte público el equivalente a 5 céntimos", dijo la peruana en un tuit en la red social Twitter, el cual le ha traído no pocas críticas.

Algunos usuarios le dijeron a la actriz peruana: "Haznos un favor y quédate a vivir en ese país" o "¿Qué haces con 50 dólares?. ¿Cuanto ganas tú?".

Otro usuario le contestó: "No le mientas a la gente al decir que el 5% de va en comida. No, reina. En Cuba hay 2 monedas: el CUC y el CUP. Esa dualidad hace imposible la vida allá. Un par de zapatos cuesta 2 sueldos mensuales. La gente se las inventa para llenar la canasta por lo caro y por lo escaso".

Ante la avalancha de críticas, la joven actriz respondió en otro tuit: "A ver, gente! Pongo un tuit sobre Cuba y ya quieren que hable mal de este país. Busquen en internet. Yo no estoy pa eso. Cuba me ha dado mucho, así como Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Solo voy a decirles que mi tratamiento de 3 meses aquí me cuesta 2 dólares y en Perú 300".

Los usuarios de Twitter tampoco dejaron escapar este comentario para cuestionarla sobre la realidad en Cuba: "Si claro todo es una maravilla en Cuba por eso sus ciudadanos se fugan en balsas a países cercanos", dijo uno.

A uno de los usuarios que le dice que debería quedarse a vivir en Cuba Mayra Couto le responde: "O sea, me puedo quedar aquí, pero no cambia nada. Espera, ¿me vas a depositar por quedarme aquí? Si pierdo mi residencia cubana tendría que estar como turista y eso sí es caro. ¿Podrás pagarlo?".

La peruana dijo que estaba a gusto en la Isla en este momento de crisis epidemiológica: "Yo soy feliz aquí, sobre todo en esta coyuntura, con la seguridad de que casi no hay Covid acá y que si me da, me van a curar gratis (como a lxs demás cubanxs)", sostuvo.

Mayra Couto, de 28 años, es conocida por su papel de Grace Gonzales en la serie televisiva Al fondo hay sitio. En estos momentos estudia Televisión y Nuevos Medios en la Escuela Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, en Cuba.

A la joven de le ha visto en fotos disfrutando de de bares y restaurantes de La Habana, a los que normalmente no puede acceder el cubano promedio.

En Cuba el salario mínimo subió hace un año de 250 a 400 pesos en moneda nacional (16 USD) y el salario medio a 1.067 (44 USD), cifras con las que cada ciudadano de la Isla debe vivir por todo un mes. Solo se salvan de esta situación los que en alguna medida reciben remesas del extranjero. No obstante, encontrar comida sigue siendo una odisea en Cuba, y comprarla en los comercios del país significa que este salario no alcance para ni siquiera una semana.