Cubanos se burlan con memes del exespía Gerardo Hernández por pedir sembrar piña

La sugerencia del exespía Gerardo Hernández Nordelo de sembrar al menos una piña por cada uno de los CDR en Cuba desató las burlas, críticas y los memes en las redes sociales.

"La Dictadura y sus Fruteros. Esperemos que la próxima fruta no sea la fruta bomba", dijo la cuenta El Kilo en Facebook con un meme del ahora vicecoordinador de los CDR con una piña en la cabeza.

Meme de Gerardo hecho por elKilo.

"El cabeza de piña", "por falta de piña es que está haciendo el ridículo en Cuba" y "la dictadura de Cuba le ha dado igual avestruz, jutía, calabaza, guarapo, limón, y ahora la piña. Eso es para los de a pie" comentaron algunas personas.

"No le bastó al 5to Espía con la Calabaza. Ahora dice que Piña", apuntó la cuenta La Coyuntura en referencia a la idea dada por Hernández de sembrar una calabaza por CDR.

Esa misma cuenta compartió otro meme donde el exespía sale discutiendo con el Capitán América y le dice que el Rolex, valorado en unos 9830 dólares, se lo regaló el fallecido dictador Fidel Castro.

En Los Memes de Luis le sacaron una versión musical que suena así: "¿Cómo le gusta la piña al espía? Al espía le gusta la piña pelá".

"Ahora la piña es la base de todo, la verdad que ustedes tienen que parar" y "cada personaje de este circo se casa con una fruta, este con piña, el otro con limón", comentaron otros en referencia a la frase del gobernante designado Miguel Díaz-Canel que también dio lugar a memes.

Chucho del Chucho también hizo una cumbia para Gerardo con un meme del logotipo de los CDR y la piña con las siguientes frases: "En cada cuadra una garapiña. En cada barrio un piñón".

Esa cuenta compartió un póster de una nueva película protagonizada por Gerardo que se llamará 'The Piñator'.

"Men, salió de calabazar y entró en piñapeor", "con la calabaza en alto y la piña pelá" y "al paso que esto va, horita sale el capitán coctelito" opinaron los cubanos.

Antes de decir que "si a un solo cederista por CDR se le ocurre sembrar una piña, uno solo por CDR, ¿de cuántas piñas estamos hablando?", el exespía afirmó que "si cada CDR produce una calabaza, y son 138 000 en el país, entonces serían 138 000 calabazas de más, decimos una por poner un número, pero lo cierto es que si cada uno de nosotros pone a producir el pedacito de tierra que pueda es menos alimentos que tiene que importar el país".

En La Coyuntura compartieron un meme con una cabra afirmando que habían cumplido el plan de siembra de piñas y calabazas.

En varias páginas compartieron un Rolex con una piña y calabaza en su logotipo.

"Ay Gerardito tan cara de guante que eres y qué hacen con la piña se la echan a la limonada que es la base de todo, espía que nos hicieron creer que eran héroes: sí, héroes de la mentira, doble moral, del oportunismo, del descaro", "con las cantidad de tierra que hay sin aprovechar hay que sembrar una piña en tu casa, verdad que es un falta de respeto" y "para qué tanto esfuerzo sembrando por ejemplo 10 piñas me quedo con 5 y vendo las otras 5. No me me dejarían porque me acusarían de acaparamiento, entonces no vale la pena" comentaron varios usuarios en nuestra página de Facebook CiberCuba Noticias.