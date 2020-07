Yulien Oviedo celebra el cumpleaños de su esposa "en medio de tanto dolor"

El cantante y músico cubano Yulien Oviedo ha acudido a las redes sociales para enviar una hermosa felicitación a su esposa Lisandra Rodríguez Vázquez en el día de su cumpleaños.

El artista compartió en sus perfiles una fotografía de ambos junto a una dedicatoria en la que a pesar de deshacerse en elogios hacia su pareja, asegura que ninguno de los dos se siente "bien anímicamente" por el repentino fallecimiento el pasado sábado 18 de julio de su amigo y compañero de profesión, el reguetonero cubano Daniel Muñoz (El Dany).

No obstante, Yulien Oviedo no ha querido dejar pasar por alto tan importante fecha y ha hecho una excepción entre tanta tristeza para regalar unas palabras llenas de cariño a quien ha estado a su lado por más de una década.

"En medio de tanto dolor felicito a mi esposa por su cumpleaños", dijo en su página oficial de Facebook.

Luego, añadió: "Tú y yo no nos sentimos tan bien anímicamente, pero quiero aprovechar y felicitar a mi esposa, la que ha sido incondicional durante 11 años. Eres una guerrera que está siempre en todos los momentos, en la alegría y la tragedia. Gracias por existir en mi amor, gracias a ti me he convertido en el hombre que soy hoy en día. Feliz cumpleaños. Todos mis fans feliciten a mi reina", expresó el artista.

Como bien plasmó Yulien Oviedo en su publicación, él y Lisandra llevan 11 años juntos. Fruto de su amor nació su hijo Kevin, a quien hemos visto en varias ocasiones gracias a las imágenes familiares que la pareja comparte a cada rato en sus cuentas de Instagram.

El pequeño, de diez años de edad, se ha convertido en el pilar fundamental de la vida del artista y cuando por una razón u otra no puede estar junto él, como fue su cumpleaños número 8, el cantante no tiene reparos en expresar su tristeza a través de emotivos post que deja en sus perfiles sociales.

Aunque por cuestiones laborales Yulien Oviedo reside la mayor parte del tiempo en la ciudad de Miami (Florida), el artista siempre busca un hueco en su agenda para pasar tiempo con los suyos.

Ejemplo de ello fue cuando el pasado mes de diciembre prefirió dejar a un lado los escenarios y conciertos para pasar la Navidad y Fin de Año con su familia en Cuba.

"Preferí pasarla con la familia antes de cantar en ningún lado. Y a que hace 3 años no la pasabamos juntos. Feliz Año a todos, los quiero mucho y espero que este 2020 traiga mucha felicidad y mucho amor...", contó en su día Yulien Oviedo a sus seguidores con un bonito retrato junto a Lisandra y Kevin.

