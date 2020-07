Hablan sobrevivientes de accidente por descarga eléctrica en Camagüey que dejó dos muertos

Dos de los sobrevivientes del accidente por descarga eléctrica en el que murieron dos personas en Camagüey relataron cómo sucedieron los hechos.

“Empezamos a regar arroz a eso de las ocho de la mañana y a recoger como a las 12 y media del mediodía. A las dos y pico de la tarde empezó a nublarse y empezamos a recoger, cuando empezó el "palo” (lluvia) fuerte vinimos y nos refugiamos al lado de la carreta y habíamos acabado de llegar a la carreta, todo el grupo estaba junto, cuando cayó el trueno", relató uno de los testigos a Radio Nuevitas.

"Casi todo lo que sentimos fue un sonido y nos quedamos medio mareados, estábamos en el piso y fuimos a socorrer a los que estaban allí, nada más pudimos ayudar a los otros (los que no habían fallecido)”, dijo.



“En ese momento yo estaba separado de la carretera, de hecho a mí no me pasó nada porque estaba de espalda cuando cae el trueno y me viro, lo que veo es el chispazo de la misma carreta. Hubo uno, que era el que estaba recostado, como a tres metros, lo tiró y cayó, el otro si (murió) fue instantáneo”, comentó otro.

El accidente tuvo lugar en la tarde de este lunes, en el municipio de Florida, provincia de Camagüey, cuando comenzó una repentina caída de rayos, alrededor de las 3:25 p.m., que afectó a 14 personas que se trasladaban por la carretera de La Playa, km 19.

A raíz del incidente murieron Gilberto Quesada Rodríguez, de 58 años, y Rubén Álvarez Fonseca, de 35 años, ambos residentes en la comunidad rural conocida como La Tomatera.

El doctor Luis Michel Vaillant García, especialista en Medicina Interna, quien estaba al frente de la Guardia médica en el hospital de Florida, dijo que otros dos afectados se trasladaron hacia Camagüey.

“El paciente de 22 años se encuentra reportado de grave y se decidió enviarlo hacia la provincia para una mejor evaluación por parte de una comisión médica con un terapista, uno de urología y uno de neurocirugía, y el otro muchacho de 17 años remitido al hospital pediátrico, donde también se evaluará nuevamente por una comisión médica”, sostuvo el especialista.

“A los demás 10 pacientes se les han realizado exámenes complementarios, al principio al llegar aquí estaban descompensados con problemas de hipertensión arterial elevada por el susto, pero ya están estables con los parámetros vitales en los límites normales”, añadió.