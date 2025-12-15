Régimen movilizó policías y guardabosques en Camagüey para recuperar 150 carneros robados

Vídeos relacionados:

El régimen cubano desplegó un operativo policial y de guardabosques en el municipio de Céspedes, provincia de Camagüey, para recuperar más de 150 carneros que habían sido sustraídos, según informó la página oficialista Verdades a Través del Móvil.

De acuerdo con la publicación, los llamados “Héroes de Azul” —nombre propagandístico usado para referirse a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)—, junto a los guardabosques locales, ejecutaron una “acción conjunta y rápida” que permitió recuperar los animales presuntamente robados. El texto oficial celebró la “colaboración entre las fuerzas del orden y la comunidad” y destacó que el hecho “permite proteger los bienes del pueblo”.

No obstante, la publicación no ofreció detalles sobre quiénes eran los dueños de los animales, dónde se produjo exactamente el robo ni si hay detenidos, lo que generó dudas y críticas entre los propios internautas.

Facebook / Verdades a Través del Móvil

Varios usuarios en redes sociales expresaron que el reporte “carece de datos básicos” como nombres, lugares o circunstancias del robo, mientras otros cuestionaron la vigilancia de los propietarios y el papel de las autoridades locales.

Algunas personas manifestaron además desconfianza hacia la actuación policial en otras zonas de Camagüey, asegurando que “los delincuentes trabajan con la policía y no pasa nada”. Otros aprovecharon el espacio para denunciar la inacción de las autoridades en municipios vecinos, donde víctimas de robos ganaderos han sido multadas pese a denunciar los hechos.

Otros comentarios, alineados con el discurso oficial, repitieron las etiquetas habituales de la propaganda del régimen: “#CeroImpunidad, #HéroesDeAzul, #CubaSegura”.

La publicación, acompañada por imágenes de carneros y agentes uniformados, se inscribe en la campaña del Ministerio del Interior (MININT) que intenta mostrar eficacia policial ante el aumento del robo de ganado y la inseguridad rural en el país. Según reportes anteriores de medios independientes, campesinos de varias provincias han denunciado la falta de recursos y la impunidad con la que actúan las bandas dedicadas al hurto de animales.