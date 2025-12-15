Más apagones en Cuba: Sale del sistema la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre

Vídeos relacionados:

El pronóstico eléctrico en Cuba se agrava este lunes tras la salida del sistema de la Unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Diez de Octubre, en Nuevitas, Camagüey, según informó la Unión Eléctrica (UNE).

La empresa estatal comunicó en Facebook que a las 15:20 horas, la unidad quedó fuera de servicio por el disparo de la bomba de agua de alimentación, sin precisar cuánto tiempo tomará su reincorporación.

Captura Facebook/Unión Eléctrica UNE

Este "nuevo" imprevisto se suma a la salida este domingo de la Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre, que junto a otras averías mantiene al Sistema Eléctrico Nacional al borde del colapso.

La avería se produce en un contexto de colapso técnico del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que acumula 15 jornadas consecutivas con déficits superiores a los 1,800 megawatts (MW) y entra en su tercera semana de crisis energética severa.

Según el parte oficial, durante el domingo el servicio se mantuvo afectado las 24 horas, con una máxima afectación de 1,950 MW a las 18:20 horas.

A las 06:00 de este lunes, la disponibilidad del SEN era de 1,420 MW frente a una demanda de 2,350 MW, lo que mantiene a grandes zonas del país con cortes prolongados desde el amanecer.

La UNE había previsto para el mediodía una afectación de 1,100 MW, y durante el pico nocturno, una disponibilidad de apenas 1,445 MW frente a una demanda estimada de 3,400 MW, lo que representaría un déficit superior a 1,950 MW.

En la práctica, más de la mitad del país estará nuevamente sin electricidad esta noche, un panorama agravado con la salida “imprevista” de la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre.

Se había informado que el sistema operaría con tres termoeléctricas fuera de servicio por averías —la Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez (Mariel), la Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 2 de la CTE Felton—, mientras otras cuatro unidades permanecen detenidas por mantenimiento programado.

Desde el 1 de diciembre, el SEN se mantiene en “rojo técnico permanente”, con apagones diarios de hasta 20 horas en provincias del oriente y centro del país, mientras el Gobierno no ofrece perspectivas de mejoría inmediata.

Con la salida de la Unidad 6 en Nuevitas, el déficit eléctrico nacional se profundiza y confirma que el umbral de los 2,000 MW de afectación diaria se ha convertido en la nueva normalidad del apagón cubano.