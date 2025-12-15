Más apagones en Cuba: Sale del sistema la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre

Vídeos relacionados:
El pronóstico eléctrico en Cuba se agrava este lunes tras la salida del sistema de la Unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Diez de Octubre, en Nuevitas, Camagüey, según informó la Unión Eléctrica (UNE).
La empresa estatal comunicó en Facebook que a las 15:20 horas, la unidad quedó fuera de servicio por el disparo de la bomba de agua de alimentación, sin precisar cuánto tiempo tomará su reincorporación.
Este "nuevo" imprevisto se suma a la salida este domingo de la Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre, que junto a otras averías mantiene al Sistema Eléctrico Nacional al borde del colapso.
La avería se produce en un contexto de colapso técnico del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que acumula 15 jornadas consecutivas con déficits superiores a los 1,800 megawatts (MW) y entra en su tercera semana de crisis energética severa.
Según el parte oficial, durante el domingo el servicio se mantuvo afectado las 24 horas, con una máxima afectación de 1,950 MW a las 18:20 horas.
A las 06:00 de este lunes, la disponibilidad del SEN era de 1,420 MW frente a una demanda de 2,350 MW, lo que mantiene a grandes zonas del país con cortes prolongados desde el amanecer.
La UNE había previsto para el mediodía una afectación de 1,100 MW, y durante el pico nocturno, una disponibilidad de apenas 1,445 MW frente a una demanda estimada de 3,400 MW, lo que representaría un déficit superior a 1,950 MW.
En la práctica, más de la mitad del país estará nuevamente sin electricidad esta noche, un panorama agravado con la salida “imprevista” de la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre.
Se había informado que el sistema operaría con tres termoeléctricas fuera de servicio por averías —la Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez (Mariel), la Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 2 de la CTE Felton—, mientras otras cuatro unidades permanecen detenidas por mantenimiento programado.
Desde el 1 de diciembre, el SEN se mantiene en “rojo técnico permanente”, con apagones diarios de hasta 20 horas en provincias del oriente y centro del país, mientras el Gobierno no ofrece perspectivas de mejoría inmediata.
Con la salida de la Unidad 6 en Nuevitas, el déficit eléctrico nacional se profundiza y confirma que el umbral de los 2,000 MW de afectación diaria se ha convertido en la nueva normalidad del apagón cubano.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y la crisis del Sistema Eléctrico Nacional
¿Por qué la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre salió del sistema?
La Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre quedó fuera de servicio por el disparo de la bomba de agua de alimentación. Este evento se suma a una serie de averías en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que han agravado la crisis energética en Cuba. La Unión Eléctrica (UNE) no ha precisado cuánto tiempo tomará su reincorporación al sistema.
¿Cuál es el estado actual del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba?
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba se encuentra en un colapso técnico permanente. Desde el 1 de diciembre, se han registrado déficits diarios superiores a los 1,800 MW, con apagones que afectan a más de la mitad del país. Durante el pico nocturno, la demanda supera ampliamente la capacidad de generación disponible, lo que ha llevado a apagones prolongados y una crisis energética sin perspectivas de mejoría inmediata.
¿Qué impacto tienen los apagones en la vida diaria en Cuba?
Los apagones en Cuba impactan negativamente en la vida diaria de los ciudadanos, afectando tanto la economía como los servicios básicos. Las constantes interrupciones en el suministro eléctrico provocan problemas en la producción industrial, los servicios de salud, la educación y la vida cotidiana en general. Además, la falta de electricidad ha generado protestas y un descontento creciente entre la población.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para resolver la crisis energética?
El gobierno cubano no ha ofrecido perspectivas claras de solución a la crisis energética actual. Aunque se han anunciado proyectos de energías renovables, la dependencia de centrales termoeléctricas obsoletas y la falta de inversión en infraestructura limitan la capacidad de recuperación del sistema. La situación es agravada por la escasez de combustible y problemas de mantenimiento.
