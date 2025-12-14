Más de un año y medio sin noticias de Maileivys Martín, madre cubana desaparecida en Nuevitas

Vídeos relacionados:

La desaparición de Maileivys Martín, madre cubana residente en Nuevitas, Camagüey, permanece sin solución más de un año y medio después de los hechos.

La joven, conocida también como "Pucha" por sus familiares y amigos, fue vista por última vez el lunes 6 de mayo de 2024, cuando se trasladó supuestamente a la ciudad de Camagüey para realizar un curso de cejas, según informó su prima Rolymily Gongar en redes sociales.

¿Quién es Maileivys?

Al momento de su desaparición Maileivys tenía 36 años.

Es madre de dos niñas que aún siguen aguardando a su madre en casa.

Como señal física distintiva, sus familiares detallan que tiene tatuadas sus cejas y labios, lo que le da un aspecto siempre maquillado.

Una búsqueda que no cesa

Esta semana el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) volvió a compartir el caso de esta joven y exigió a las autoridades que la encuentren.

OGAT y la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba desarrollaron la campaña "NO ME OLVIDES", destinada a visibilizar la situación de las personas desaparecidas en Cuba y a sus familias.

Desde el día de su desaparición, la familia inició una intensa búsqueda y reportó el caso ante las autoridades policiales de la localidad, aunque hasta ahora no se ha logrado esclarecer su paradero.

Los familiares difundieron varios números de contacto para quienes puedan aportar información: el del padre de la joven, Manuel Martín Cortada, (+53) 54 459 956, y otro número adicional, (+53) 53 272 282.

¿Se sabe qué le pasó a Maileivys?

A lo largo de este tiempo, la familia ha denunciado la inacción de las autoridades.

En septiembre pasado, Rolymily publicó un mensaje desesperado en Facebook señalando que hay un hombre que la familia cree que es responsable de su desaparición, y que está preso por otras cosas ilícitas, pero no ha confesado el hecho.

"No se ha hecho todavía un juicio por este crimen (que creemos es él el autor), estamos desesperados y tememos que en cualquier momento saldrá como si nada y mi prima será un número más", expresó.

"Las autoridades cubanas no han hecho nada al respecto, solamente dar largas al asunto y decir que sigue en investigación", subrayó.

Hasta el momento, la comunidad y los familiares continúan clamando por respuestas y medidas concretas que permitan esclarecer la desaparición de Maileivys Martín, y recuerdan que, a casi 18 meses de los hechos, cada día sin información representa una angustia creciente