DeSantis dice que no restringirá la operación de negocios en Florida porque los contagios vienen de las familias y amigos

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que no considera restringir la operación de los negocios porque “la realidad que estamos viendo” con los nuevos contagios por coronavirus provienen principalmente de núcleos familiares y amigos.

Durante una conferencia de prensa este jueves en el Centro Médico Regional Holmes de Health First en Melbourne, De Santis sostuvo que no cumplir con medidas como mantenerse en casa, usar mascarillas y mantener el distanciamiento social no serán castigadas por la ley.

“Seguiremos aconsejando pero no impondremos penalidades criminales, no creo que eso sea efectivo”, apuntó, quien aseguró que la situación en el estado estaba estabilizada.

En la conferencia, el gobernador fue cuestionado sobre los rumores de supuestos casos de personas que no se hicieron la prueba de coronavirus y que ha recibido resultados positivos.

“Invitamos a que quienes tengan evidencia, la entreguen. Queremos llegar al fondo de esto”, dijo DeSantis.

"Afortunadamente, no sucedió en ninguno de los sitios que el estado de Florida está ejecutando", indicó.

También dijo que “hay un complejo industrial de prueba ahora. Aquí hay mucho dinero en juego, la gente está haciendo estas pruebas. Hay empresas privadas involucradas ".

"Entonces, lo que hemos pedido es que alguien que haya recibido una carta, un correo electrónico, cualquier cosa, un mensaje de texto lo presente porque queremos responsabilizar a las personas si se dedican a negocios divertidos como ese", añadió.

"Obviamente escuchas muchas cosas, pero he escuchado esto muchas veces de personas que realmente no tienen una razón para inventar algo, creo que hay algo allí, así que queremos obtener esa evidencia", dijo.

Sobre las noticias que han llegado sobre el aumento de casos y las capacidades de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en hospitales del estado, expresó: "Lo que están haciendo es identificar hospitales, algunos de los cuales no tienen UCI porque son hospitales rurales. Hay otros que tienen un número muy pequeño de camas que tienen personas en UCI que no son pacientes con COVID".

"Tuvimos algunos médicos el otro día para hablar sobre el registro", sostuvo. "Tenemos entre el 20 y el 25 por ciento de las camas [que] han estado disponibles de manera consistente y entre el 15 y el 20 por ciento de las camas de la UCI en todo el estado [que] han estado disponibles".

DeSantis aseguró que sí tienen capacidad para recibir enfermos por el virus en caso de que sea necesario.

El gobernador dijo además que cree que "la gente siempre está tratando de hacer la culpa política, pero creo que las tendencias son mucho más positivas hoy que hace dos semanas".

“Llegamos a su punto máximo en las visitas al departamento de emergencias por enfermedad similar a COVID el 7 de julio y hemos visto un aplanamiento general en el censo de hospitales para COVID, por lo que esos son los tipos de indicadores en los que ves que estás comenzando a estabilizarte. Nuestra tasa de positividad está ligeramente por debajo de donde estaba, lo que creemos que continuará ", agregó.

Indicó también que en estos momentos "la mayoría de las personas que dan positivo en los casos nuevos son asintomáticos o levemente sintomáticos y no requieren atención médica, por lo que creo que ese es un contexto importante para que la gente lo entienda".

Por el momento Miami-Dade sigue siendo el condado más afectado en todo el estado, con 2,723 nuevos contagios, para un total de 95,068 casos confirmados, y 1,342 fallecimientos totales.

Esta semana el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, anunció que lo que han "implementado para reducir la curva está por el momento funcionando" y descartó la posibilidad de regresar al confinamiento a pesar del aumento de contagios.

Suárez también subrayó que la propagación más alarmante del virus está sucediendo dentro de los hogares: "Todavía vemos que la mayor categoría de infecciones empiezan en el hogar con el 32% (de los casos)", dijo.