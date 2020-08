En medio de la profunda crisis, ETECSA celebra los 4 millones clientes con internet móvil

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, única de su tipo existente en la isla y ampliamente criticada por los precios de sus servicios, celebró haber arribado el martes a la cifra de 4 millones de clientes con internet móvil dentro del país.

El monopolio festeja el hito, además, en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país, una situación que no ha hecho a la entidad rebajar los costos de sus prestaciones, a pesar de los constantes reclamos de la población en tal sentido, sobre todo tras decretarse las medidas de cuarentena que tienen a muchas familias sin generar el mismo nivel de ingresos.

En los comentarios a la publicación de ETECSA en Twitter, algunos usuarios piden ampliar la red de Nauta Hogar, más económica que la conexión a través de datos móviles, pero que no ha llegado a muchos puntos del archipiélago.

“Deben ampliar el Nauta Hogar y ponerlo por tarifa plana como en todos los países, 30 horas no alcanzan para el mes”, reclamó un usuario, señalando el límite de tiempo que el monopolio impone al servicio de internet en las casas.

“Qué mejor manera de celebrar que rebajando el precio del Internet o sacando nuevas ofertas para esos 4 millones de clientes”, expresó otro. “Ojalá y venga acompañado de rebajas de precios y mejor servicio”, dijo un tercer usuario.

“Cuatro millones por 20 dólares = 80 millones de dólares mensuales, mínimo. Están haciéndose multimillonarios, por este camino Bill Gate será un niño de tetas comparado con ustedes en cuanto a cantidad de dinero”, estima un cuarto internauta.

En junio, ETECSA también celebraba la llegada de “mejoras” para sus clientes en la segunda quincena de ese mes, pero, a la par de sus festejos, los usuarios lamentaban fallos de red, llamadas interrumpidas, SMS imposibles de enviar e inestabilidad en los datos móviles.

El tráfico por la vía móvil experimentó un aumento de más de un 90% con la aparición del coronavirus, al tiempo que la entidad sostenía que la ampliación de la red 4G responde a las necesidades de comunicación de sus clientes y del teletrabajo, una alternativa ampliada para frenar la propagación de la enfermedad.

No obstante, algunos han mostrado su inconformidad con las prestaciones de la 4G. “Es una trampa para quitarnos dinero. Cuando más embullados estamos, se nos acaban los megas sin que Etecsa sepa explicar en qué se fueron. ¡Ah, pero los de la navegación nacional sí nos duran. Definitivamente, no ponen una y nosotros siempre salimos perdiendo. Lo único que nos salvará será la competencia. Etecsa no puede ser la única dueña de todo”, comentó a CiberCuba Inés, propietaria de una pequeña pizzería.

En abril, ante los reclamos a los costos, el monopolio anunció una rebaja en los paquetes de datos de un 50 por ciento en el horario de 1 a.m. a 6 a.m. La pequeña concesión fue la respuesta que se produjo en medio de fuertes críticas al inmovilismo de la compañía.

Un mes después, la empresa respondía nuevamente a varias quejas de los clientes por irregularidades en el servicio, cuando no pocos se percataron que el saldo de sus datos móviles se esfumaba, incluso, sin apenas conectarse.

Sin embargo, los directivos de ETECSA insistieron en que no hubo afectaciones a los saldos de dichas cuentas y solo fue un error resultado de supuestas bonificaciones relacionadas con la pandemia de coronavirus y el Día de las Madres, que afectaron el balance e hicieron que los usuarios visualizaran un conteo inusual de sus recursos.

Actualmente la isla vive un repunte del brote de coronavirus, que ha llevado a las autoridades a implementar medidas de aislamiento y otras regulaciones en varios territorios, especialmente en La Habana, donde la pandemia se ha expandido con mayor amplitud.

El pedido de permanecer en casa ha vuelto como prioridad, aun en medio de un desabastecimiento creciente de alimentos y artículos de primera necesidad. Durante las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública registró 35 nuevos casos para un acumulado hasta este miércoles de 3128 desde el inicio de la crisis sanitaria.