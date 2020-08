Cubana en huelga por la encarcelación del joven que compartió un meme de la gobernadora de Camagüey

La activista cubana por los derechos humanos, Marisol Peña Cobas, se declaró en huelga de hambre por la encarcelación del joven que compartió un meme de la gobernadora de Camagüey.

"Aquí estoy y estaré. Hasta que salga José Luis libre no pienso retirarme de aquí", dijo en sus redes sociales la activista, quien se encuentra a las afueras del Centro de Operación de la Seguridad del Estado en Camagüey.

"Si me sucede algo o soy detenida por ejercer mi derecho de protesta pacífica en contra de una injusticia, responsabilizo al régimen Castro-Canel de todo", declaró.

Las autoridades se llegaron a donde estaba a disuadirla de lo que estaba haciendo y a decirle que no tenía sentido, pero Cobas les dijo que estaba en su derecho de hacer una protesta pacífica.

"Es el derecho de cualquier ciudadano protestar pacíficamente, no estoy haciendo escándalo público, estoy sentada aquí en el piso en un rincón en huelga, es mi decisión y hay que respetarla", sostuvo.

"Les digo que me mantendré aquí firme y sin José Luis de aquí no me voy, y si me voy sin él es porque me voy ya muerta", agregó.

Cobas apuntó que "hoy es de José Luis el que necesita de nosotros, pero mañana puedo ser yo. Me gustaría saber si un día soy yo la que estoy allá adentro, que hay alguien allá afuera exigiendo por mi libertad".

La cubana dijo que "donde haya opositor en problemas que necesite de mí, ahí estaré yo", y pidió una Cuba "donde todos podamos hablar sin miedo".

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Camagüey, José Luis Acosta Cortellón, se encuentra detenido por publicar un meme de la gobernadora de Camagüey Yoseily Góngora López, quien compareció en un programa de televisión para hablar sobre la crisis alimentaria que afecta la isla".

Luego de haberle cambiado la acusación en tres ocasiones, las autoridades de la Isla están acusando a Acosta Cortellón de incitación para delinquir. Primero lo acusaban de amenazas, después por impago de multas del decreto 370 (Ley Azote) y ahora lo acusan por incitación para delinquir.

Cobas anteriormente había presentado un habeas corpus ante las autoridades, "pero no pudieron darles respuesta" en ese momento.

"Es por una publicación que hizo en forma de broma, donde decía que la gobernadora estaba tan gorda que estaba buena para hacerla bisteces y darle comida la pueblo hambriento", sostuvo Cobas sobre el incidente.

Según dijo, "también lo están acusando de amenazas a agentes de la seguridad del estado por una publicación que hizo con una escopeta de perle, pero ellos dicen que él está incitando al pueblo a tomar las armas en contra de ellos".