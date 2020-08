Ian Padrón: "Elpidio Valdés se parece a mi papá cuando era joven"

Este 14 de agosto, nuestro mambí más popular, Elpidio Valdés, cumple 50 años y CiberCuba ha conversado con el cineasta cubano Ian Padrón, hijo de Juan Padrón, sobre el mítico personaje creado por su padre. A todos los fans nos ha adelantado una buena noticia: la familia "está en proceso de publicar una enciclopedia de todas las historietas de Elpidio Valdés".

CiberCuba: Usted nació en 1976 y Elpidio Valdés en 1970. ¿Cuándo lo conoció? ¿Cuándo tuvo conciencia de que formaba parte de su familia?

Ian Padrón: La primera vez que recuerdo a Elpidio Valdés fue cuando tenía aproximadamente cinco años que vi a mi padre dibujando una historieta de Elpidio Valdés. Pero el recuerdo más vívido que tengo fue en el año 83. Yo tendría 7 años y fuimos al cine a ver el estreno de "Elpidio Valdés contra dólar y cañón", el segundo largometraje de Elpidio Valdés. Cuando yo vi la reacción de los niños, de los adultos, de todo el mundo con la película, me impresioné mucho y me imagino que ahí se sembró la semilla de querer ser cineasta para intentar conseguir esa misma reacción tan bella, que yo vi, de tantos niños, con la película de mi padre.

¿Se parece Elpidio Valdés a alguien de su familia?

Elpidio Valdés se parece físicamente a mi papá cuando era joven. Era muy delgado, el bigotico igual. Él hacía un chiste que decía que empezó pareciéndose a Elpidio Valdés y después cuando envejeció y ya estaba más gordo se parecía más al general Resoplez. Se parece a mi papá y a cómo a él le gustaban las historias de mambises y la historia de Cuba. Creo que Elpidio Valdés es un reflejo de la personalidad de mi papá en muchos aspectos.

¿Juan Padrón solía acordarse del cumpleaños de Elpidio Valdés?

Yo no recuerdo que el 14 de agosto fuera un día especial, pero sí, en los últimos años, ya al cumplir Elpidio Valdés 40, 45 y 50 años se convirtió en una fecha más importante. Aunque en realidad mi padre dibujó por primera vez la historieta en marzo, pero se publicó por primera vez en agosto. Ésa es otra historia que contaré en otro momento.

Este era un año importante para su papá y lo es para Elpidio Valdés. ¿Es hoy un día triste para usted?

Es triste perder a mi papá. Hemos perdido, como familia, nuestro más grande referente. Pero aunque hemos perdido el pilar fundamental de la familia, que era mi papá, yo creo que a mi papá es difícil recordarlo con tristeza porque aún en situaciones complicadas de la vida, de salud, siempre sacó lo mejor de sí; siempre tenía la mejor de las sonrisas; siempre encontró un chiste; siempre logró mostrar su mejor cara y creo que logró que todo el mundo lo recuerde con alegría, con agradecimiento, con humor. No hay mucho espacio para la tristeza. Vivió una vida plena; lo más plena posible. Se entregó a su arte y llegó a millones de personas y eso, más que una tristeza, es una gran alegría.

Usted tiene hijos. ¿Qué dicen ellos de Elpidio Valdés?

Tengo cuatro hijos. Los dos más grandes conocen más la obra de mi padre porque nacieron en Cuba y convivieron más con mi papá. Sobre todo el mayor, David, que es un pichón de artista también; le gustan los dibujos animados y dibuja muy bien. A Alejandro, que es más chiquito, también le gusta dibujar y le gustan las películas. Ellos sí conocen la obra de mi papá.

Las más chiquitas conocieron a su abuelo. Lucía tiene 5 años y Camila, tres, y no conocen el alcance de la obra de Juan Padrón. Pero mis cuatro hijos sí reconocen a Palmiche, a Elpidio, a María Silvia. Lo básico de la obra de mi papá. Saben quién era su "abuelo Pa" (de Padrón), pero todavía no les he puesto los muñequitos porque son muy chiquiticas para ver guerras y tiroteos. Son épocas distintas a cuando yo era niño y a cualquier edad uno veía esos muñequitos. Ahora los muñequitos para niños tienen diferentes calificaciones, por edades.

Juan Padrón, en una imagen inédita. Foto: Cortesía de Ian Padrón

¿Qué pasará con Elpidio Valdés sin su padre?

Intentaremos mantenerlo vivo y volver a hacer filmes, libros, restaurar su obra para salvarla. Mi hermana, Silvia Padrón, también tiene muchos proyectos, como La Manigua (Paseo y 35, en el Vedado), que será un centro para niños, para que aprecien el cine, el teatro y las artes plásticas. Ella es la creadora de la campaña por los 50 años de Elpidio Valdés y la frase o hashtag "Mucho machete por dar todavía".

¿Y usted? ¿Vamos a ver a nuestro Elpidio con el toque personal de Ian Padrón?

Todavía es muy pronto para hacer anuncios.

Entonces no lo descarta

Sólo puedo adelantar que estamos en proceso de hacer un libro por los 50 años de Elpidio y que también intentaremos hacer nuevos audiovisuales.

¿Con quién?

Todo será despacio y con calma. Será una enciclopedia de todas las historietas de Elpidio Valdés y su paso posterior al cine y a las artes plásticas.