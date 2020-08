Video viral de mujer que rompe una obra de Romero Britto frente al artista es de 2017

El artista brasileño Romero Britto aclaró en redes sociales que el video viral donde una mujer furiosa arroja al suelo una obra suya valorada en miles de dólares, enfrente de él, no es actual como se había hecho creer, sino de 2017.

“Fui víctima de una persona que acudió a una de mis galerías y rompió deliberadamente una escultura que le habían regalado”, explicó Britto sobre el incidente en Miami, en un mensaje difundido por redes sociales.

“Una pieza de porcelana pesada como esa cuando se rompe en pedazos pudo haberme causado daños, a la misma mujer o a cualquiera de los presentes en el lugar. Es desafortunado, pero la integridad física de las personas estuvo en riesgo en esos momentos”, explicó.

“Por desgracia, hay personas que desean adquirir fama a costa de otros”, señaló. “Mi propósito siempre ha sido llevar alegría, amor y esperanza a todos a través de mi arte. No admito que no me respeten y yo nunca he intentado faltar el respeto a nadie”, aseguró.

“La internet es muchas veces injusta y las personas no están al tanto de la verdad. Les gusta la confusión, el drama, la negatividad y juzgar a otros sin analizar los hechos. Continuaré mi misión de trasmitir alegría al mundo, que nunca antes había necesitado más amor que ahora, felicidad, esperanza y optimismo”, concluyó.

La versión anterior que había circulado expuso que la mujer implicada en el incidente ocurrido en una galería de Lincoln Road, dijo ser propietaria del restaurante Tapelia, frecuentado por el artista.

“Usted ha ido a mi restaurante, ha reservado para 20 personas para desayunar a un precio de 8 dólares, que es barato, y encima nos pidió descuento. Ha humillado a mi personal, le pidió quitar la música, le pidió que no hablen, porque de lo contrario usted no va a ir. Eso fue humillante”, dijo.

En las imágenes se aprecia el momento en que la mujer rompe la obra de Romero Britto que era propiedad de ella, supuestamente luego de que el artista tratara de manera irrespetuosa a los empleados del establecimiento que ella administraba.

“Usted carece de humildad. Yo le exijo a usted que más nunca vaya a mi restaurante, ni ofenda a mi personal!”, le dijo la mujer a Britto al tiempo que estrellaba contra el suelo una obra que, según ella, le había obsequiado su esposo.

Britto y los presentes en el lugar se quedaron estupefactos ante la reacción de la mujer, luego de que la obra, valorada en miles de dólares, se hiciera añicos sobre el suelo. El pintor y escultor brasileño, reconocido por los diseños y colores llamativos que utiliza en sus craciones, radica desde hace 35 años en Miami.