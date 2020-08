Madre cubana suplica por un vuelo humanitario para regresar a La Habana

Una madre cubana ha suplicado en YouTube ayuda para regresar a la Isla. Entre lágrimas, explica que son muchos los cubanos que llevan cinco meses varados en Colombia por el coronavirus. "Queremos tocar los corazones de ustedes. Rogamos, imploramos por un vuelo humanitario", dice emocionada.

Según explica, han escrito a muchas partes pero "nadie nos dice nada. Nadie nos da respuestas", señala en el vídeo que ha sido enviado a CiberCuba

"Soy asmática. Esto me ha generado un estrés y un estado depresivo. No hago más nada que llorar. El pelo se me está cayendo. Me ha cogido los nervios. Extraño mucho mi país. Extraño a mi familia. Lo único que le pido a cualquier persona que toque su corazón, que por favor nos ayuden a ver qué posibilidad hay de regresar a Cuba", añade.

Según explica, los afectados por el cierre de fronteras en la Isla, que limita la llegada de vuelos internacionales, tienen los billetes de vuelta a Cuba pagados y desde junio se están cancelando los vuelos en Colombia. "No sé qué pasa con nosotros, que no hay forma humana de que podamos regresar a nuestro país", recalca.

Y es por esto que insiste en pedir "a cualquiera de ustedes, a nuestro presidente, a cualquier persona, que nos ayuden, que estamos cansados y desesperados en este país", concluyó.

Cubanos residentes en Colombia han asegurado a CiberCuba que el vuelo humanitario que tenían programado de Bogotá a La Habana ha sido cancelado en cuatro ocasiones. "Nosotros en Colombia no estamos preparados económicamente para aguantar más tiempo", señaló un afectado por WhatsApp a este portal.

"Nos levantamos por la mañana sin saber si la familia que tenemos en Cuba, nuestros esposos, nuestros hijos, tienen para comer. Si se están cuidando. Si pasase algo no podríamos estar ahí. Estamos viviendo con mucho estrés. Estamos teniendo pérdida de cabello, estamos perdiendo peso personal; tenemos insomnio. Nos hemos visto sin qué comer", señala.

Decenas de cubanos han quedado varados en España, Colombia, México, Panamá o Rusia debido a que Cuba mantiene cerradas las fronteras por el coronavirus y sólo permite la entrada de vuelos humanitarios. La lista de pasajeros que suben a esos vuelos la elabora la Embajada cubana en el país desde el cual despega.

En muchos casos se suspenden los viajes porque el avión sale lleno en el vuelo de ida, pero debe regresar vacío. En ese caso, el Gobierno de la Isla tiene que asumir el coste de la operación y autoridades consulares han explicado a algunos afectados que no tienen dinero para asumir ese coste.

También se ha dado el caso de persona mayores con nacionalidad cubana y residentes en la Isla a las que las autoridades de Cuba no autorizan a subir a un vuelo humanitario. Es el caso de un joven cubano que ha denunciado a CiberCuba que él recibió el permiso para regresar a La Habana pero su abuela de 77 años, con una incipiente demencia senil, no.

Copa Airlines aseguró a CiberCuba que en el mes de julio había operado un vuelo humanitario a La Habana desde Bogotá.

Por su parte, Iberia acaba de anunciar un nuevo vuelo humanitario a Cuba, desde España, para el próximo 30 de agosto.

La situación epidemiológica de Cuba no hace pensar que la apertura de las fronteras esté a la vuelta de la esquina. Este sábado el MINSAP reportó 63 nuevos casos positivos de coronavirus en la Isla. La mayoría de ellos, en La Habana.

Este 8 de agosto La Habana retrocedió a la fase de transmisión autóctona limitada y el Gobierno de la Isla decretó el toque de queda a partir de las 11:00 pm.

En la misma situación están los cubanos a los que la crisis del coronavirus sorprendió en la Isla y quieren salir para regresar a los países donde residen o para reunirse con sus parejas. Ellos dependen de un permiso coyuntural que ha habilitado el MININT y que, en la práctica, mantiene paralizados los viajes al extranjero de ciudadanos cubanos que tienen la visa en vigor.