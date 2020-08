Automóvil de NASCAR con el logo Trump 2020 seguirá usando neumáticos Goodyear

El único auto de la Copa NASCAR que lleva el logo Trump 2020 continuará usando neumáticos Goodyear en las próximas carreras, pese al reciente llamado del presidente norteamericano a boicotear los productos de la compañía.

El automóvil en cuestión es el No. 32 de Go Fas Racing, un equipo cuyo proveedor oficial de llantas de NASCAR es Goodyear, y que paralelamente posee un acuerdo de patrocinio con Patriots of America, un comité de acción política que apoya la reelección de Trump en noviembre.

Por ello, durante esta temporada Go Fas Racing está obligado a seguir mostrando el logotipo de Goodyear junto con la calcomanía de Trump 2020 en su automóvil, un Ford Mustang de LaJoie que tiene una combinación de colores rojo, blanco y azul.

“Son esos neumáticos o no hay neumáticos. No tenemos muchas opciones. Debería haber dos. No sé si debería tener uno. Tienes que guardar algo para la competencia, ¿verdad? Poner otro probablemente sería un poco divertido, tanto por el costo como por la competencia”, dijo el gerente general de Go Fas Racing, Mason St. Hilaire, a FOX Business.

Corey LaJoie ha conducido varias veces un carro con la calcomanía Trump 2020 durante la actual temporada. El próximo 29 de agosto está previsto que compita con el auto No. 32 Trump 2020 en la Coke Zero Sugar 400, en el Daytona International Speedway.

Según recordó FOX Business, desde 1997 Goodyear ha sido el proveedor exclusivo de los tres circuitos de NASCAR, y todos los conductores están obligados a usar sus neumáticos en las carreras.

Donald Trump llamó el pasado miércoles a sus seguidores a no comprar los productos de la firma Goodyear Tire & Rubber Co, alegando que dicha empresa había prohibido el uso de sus gorras de campaña conocidas como MAGA (en alusión al acrónimo de la frase Make America Great Again).

“No compre GOODYEAR TIRES - Anunciaron una PROHIBICIÓN DE LOS SOMBREROS MAGA. ¡Consiga mejores neumáticos por mucho menos! (Esto es lo que hacen los demócratas de izquierda radical. ¡Dos pueden jugar el mismo juego, y tenemos que empezar a jugarlo ahora!)”, expresó Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario actuó así luego de que un empleado de una planta de Goodyear en Topeka, Kansas, enviara a un medio de prensa local una foto de una diapositiva que se presentó en una capacitación sobre el tema de Diversidad en la empresa, que mostraba una política de tolerancia cero hacia algunos tipos de vestimentas en el trabajo, entre los que se encontraban precisamente los atuendos MAGA y otros materiales políticos.

Como respuesta, la compañía de neumáticos emitió un comunicado en el que aseguró que “el elemento visual en cuestión no fue creado ni distribuido por la empresa Goodyear”, aunque admitió que de forma general se pide a los trabajadores que “se abstengan de expresiones en el lugar de trabajo en apoyo de campañas políticas para cualquier candidato o partido político, también como formas similares de defensa que quedan fuera del alcance de las cuestiones de justicia y equidad racial”.