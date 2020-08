Cubano con síndrome de Down vive en extrema pobreza

Un hombre con síndrome de Down y su hermana viven en una pequeña choza en la provincia cubana de Camagüey con una chequera de 228 pesos al mes (equivalentes a unos $9 dólares).

La mujer, Tania Ruiz García, denunció en un video del portal Cubanet que está a cargo del cuidado de su hermano enfermo y no recibe ninguna ayuda del gobierno. Su situación y su salario la ubican por debajo de los índices de extrema pobreza.

"Tengo tremenda necesidad (…) mi hermano está flaquito, bajo peso (…) necesita medicamentos y el dinero no me alcanza. Para comer no puedo comprar plato fuerte para que él se alimente porque todo es muy caro", afirmó.

Tania Ruiz, quien además es hipertensa y padece de una cardiopatía dilatada, dijo que el gobierno le ha ofrecido ayuda, pero no ha recibido nada y lo que le asignan como apoyo para su casa no puede pagarlo.

"Lo que tengo es una chequera de 228 pesos que no me alcanza para nada, ni para pagar la corriente, ni el agua, ni medicinas", señaló.

Dice Tania que ha pedido ayuda varias veces para una escuela y materiales de la construcción para reparar la vivienda pero tampoco puede pagarlos.

"Me asignaron materiales pero hay que pagarlos en efectivo y la chequera no me alcanza, son 228 pesos y los materiales cuestan 24 260 pesos. La casa se está cayendo, se moja, entra el agua, todo es pésimo", detalló.

"Quisiera que alguien ayudara a mi hermano para que pueda alimentarse bien y no tener que tener esta espera larguísima, que siempre me están diciendo que vienen a hacer papeles y no vienen a hacer nada", dijo con resignación.

Miles de personas en Cuba enfrentan, como Tania y su hermano, limitaciones para acceder a una vivienda digna, un trabajo bien remunerado y dificultades para crear estrategias de enfrentamiento a la crisis que vive el país.

Al igual que la población anciana, las personas con alguna discapacidad son los cubanos más afectados por la pobreza en el país, con dificultades para comprar alimentos y medicamentos, debido a que las pensiones no superan los $10 dólares mensuales, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La situación de esta familia no es exclusiva de la provincia de Camagüey, en La Habana una madre explotó hace algunos meses contra el gobernante Miguel Díaz-Canel porque su hija, con autismo y desnutrición, llevaba días comiendo solo arroz con croquetas y pan con agua con azúcar.

Contó la mujer que una de sus solicitudes de ayuda más recurrente es la de alimentos para sacar a su hija de la desnutrición que padece, "les he pedido ayuda de todas formas que ya no sé qué hacer", comentó.

Dice que la joven desayuna pan con azúcar y agua; y almuerza un poquito de arroz y croqueta. "Croquetas quemadas porque no tengo grasa, no tengo nada", subrayó desesperada, y dijo que dejó de recibir la dieta de alimentos que entregaba el gobierno cuando su hija cumplió los 18 años.