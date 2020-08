ETECSA informa sobre la venta de teléfonos celulares en dólares

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, anunció en redes sociales este sábado la habilitación de puestos de venta de teléfonos móviles en Moneda Libremente Convertible (MLC), cinco días después de iniciar la oferta de los mismos.

Dicha venta, para las personas que cuenten con las tarjetas MLC creadas por el gobierno para obtener dólares, comenzó el lunes, según pudo confirmar CiberCuba. Tras una llamada al 118, se conoció que, hasta ese momento, la flamante propuesta era en la unidad comercial del Náutico, en el municipio Playa, y en la oficina ubicada en 17 y A, en el Vedado, ambas en La Habana. Pero ahora se comunica que el servicio prevé extenderse.

Varios usuarios lamentaron que el monopolio de las telecomunicaciones iniciara este tipo de ventas sin ni siquiera un anuncio oficial previo. “El punto es ¿cuándo se hizo público que @ETECSA_Cuba comenzaría a prestar servicios en USD o MLC?”, se preguntó un internauta en Twitter.

Otros lo consideraron una “falta de respeto al pueblo”. “¿Para qué pueblo trabajan ustedes, aprovechándose de la alta demanda y de no tener competencia han comenzado la venta de celulares de mala calidad a altos precios en MLC? ¿Cuándo van a trabajar para el cubano de a pie?”, comentaba un segundo usuario.

Una especialista de ETECSA en Villa Clara, no obstante, explicó que la nueva comercialización en MLC del monopolio “era parte de la estrategia para aumentar significativamente los teléfonos móviles en la banda de la frecuencia 4G”.

De este modo, ahora la empresa, única de su tipo en Cuba, invita a los usuarios a visitar sus puntos de venta en 5ta ave. esquina 152, Playa, La Habana, una opción que aumenta más la brecha entre los cubanos, pues solo una parte cuenta con familia en el extranjero que puede enviarles dólares a las cuentas.

No son pocos los que, por otra parte, perciben un salario mensual de apenas 30 dólares mensuales, además de no poder comprar USD porque el Estado no los vende, de modo que solo tienen acceso al peso cubano convertible CUC, una moneda que parece cada vez perder más valor, sobre todo a partir de las crecientes necesidades de obtener divisas por parte del régimen.

Sin embargo, la nueva oferta del monopolio ya se ha extendido a otros territorios del archipiélago, como muestra un tuit que habla de la habilitación de estos puntos en la provincia de Villa Clara. Asimismo, un funcionario del monopolio informó en la misma red social que los puntos para la venta se seguirían ampliando por el país.

Según se pudo apreciar con anterioridad, ETECSA muestra entre sus ofertas un Alcatel 5033M, por un precio de 65.00 USD y una garantía de tres meses, y un Alcatel1 5024A por 165.00 USD con el mismo tiempo de garantía.

Así el gobierno cubano ha sumado a su monopolio de las telecomunicaciones a la lista de tiendas y establecimientos de la Isla que están ofreciendo actualmente sus productos en dólares, como sucedió primero con las tiendas de electrodomésticos y luego con las de alimentos y productos de aseo, una medida justificada por la crisis económica que vive el país, agudizada por la crisis resultante de la pandemia del nuevo coronavirus.