Intento de robo de moto eléctrica en Santiago de Cuba termina con el ladrón capturado por vecinos

Un intento de robo de una moto eléctrica fue frustrado este jueves gracias a la rápida intervención de varios vecinos, en una céntrica zona de Santiago de Cuba.

El comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada informó en su cuenta de Facebook que el suceso ocurrió “en la calle Reloj, entre San Francisco y San Gerónimo”, cuando un hombre fue sorprendido “intentando robarse una moto eléctrica” y “los vecinos lo capturaron” antes de que pudiera escapar.

“El sujeto fue atrapado por varias personas del lugar y reducido en el suelo hasta que llegó la Policía”, relató Mayeta Labrada, quien también compartió imágenes del momento en que el presunto ladrón era inmovilizado con sogas por los residentes de la zona.

En las fotografías se observa al sospechoso tendido en el suelo y sujetado por los pies, rodeado por varios vecinos que impidieron su huida mientras esperaban la llegada de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Según el periodista, el hecho tuvo lugar “en plena vía pública, a pocos metros del Parque Céspedes”.

La publicación provocó numerosas reacciones entre los internautas, que coincidieron en denunciar el aumento de los robos y la falta de acción policial. Uno de los comentarios lamentó que “la policía ya no hace rondas nocturnas”, mientras otro denunció que “las leyes en este país están muy flojas”.

También hubo usuarios que expresaron tristeza por el deterioro de la seguridad en Santiago de Cuba: “Dios mío, por las imágenes es un señor ya mayor... cómo está Cuba”, escribió una persona. Otros señalaron la falta de alumbrado en comunidades como Petrocasa, donde aseguran que “la oscuridad es terrible y los robos ni hablar”.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad del detenido ni sobre su situación legal. Las autoridades tampoco han emitido declaraciones sobre el incidente.

Este nuevo suceso se suma a otro caso reciente ocurrido en el reparto El Salao, también en Santiago de Cuba, donde los vecinos detuvieron a un presunto ladrón que fue sorprendido intentando entrar a una vivienda.

En ambos episodios, los ciudadanos actuaron para impedir los robos y retuvieron a los sospechosos hasta la llegada de la PNR, reflejando la creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas del orden y la seguridad en la ciudad.