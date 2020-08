Trump nominado oficialmente como candidato presidencial en la Convención Nacional Republicana

Los republicanos confirmaron este lunes la nominación como candidato a las elecciones de noviembre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Convención del partido inaugurada en Charlotte, en Carolina del Norte.

La Convención -que se inició con una oración y el himno nacional- se alargará hasta el jueves y ha reservado un protagonismo absoluto al presidente.

Según han adelantado varios medios de prensa norteamericanos, el presidente Trump tiene previsto dar un discurso en cada uno de los cuatro días que durará la Convención, lo que marca diferencias con la tradición que normalmente aplaza hasta la última jornada el momento estelar para el candidato del partido.

La candidatura del actual presidente de EE.UU. obtuvo este lunes el respaldo abrumador de los delegados, durante una votación en la que participaron presencialmente 336 compromisarios, de un total de 1.276.

Trump, que había prometido enfocar la Convención Nacional Republicana en una visión más positiva y optimista del país, abrió su discurso de este lunes con un ataque a los demócratas por su intento de aumentar el acceso a las boletas electorales por correo en medio de la pandemia de coronavirus.

"No es justo, no está bien y no será posible tabular", dijo Trump. "Están usando el coronavirus para defraudar al pueblo estadounidense de una elección justa y libre", añadió.

"Están tratando de robarse las elecciones", continuó Trump. "No dejes que te lo quiten".

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence -que fue fue confirmado como candidato del partido a la Vicepresidencia del país- también se dirigió a los asistentes, a los que dijo que "Estados Unidos necesita cuatro años más del presidente Donald Trump en la Casa Blanca".

La estrella del martes será la primera dama, Melania Trump, mientras que los cuatro hijos mayores del mandatario -Ivanka, Donald Jr., Eric y Tiffany- también planean hablar en algún momento de la convención, según fuentes de campaña.

La convención de Charlotte, que se esperaba que atrajera a miles de personas a la ciudad, se vio obligada a una reducción drástica de participantes debido al coronavirus.

Solo 336 delegados se reunieron en el Centro de Convenciones de Charlotte, seis de cada estado y territorio, para pasar lista estado por estado. A los representantes de cada estado se les concedió aproximadamente un minuto para hablar mientras votaban para nominar a Trump.

Se pidió a los delegados que usaran mascarilla en el centro de convenciones y a los asistentes que se hicieran la prueba del coronavirus antes de viajar a Charlotte. Cada persona debía someterse a otra prueba a su llegada.

El empresario de origen cubano, Máximo Álvarez, dará uno de los principales discursos en la convención republicana en la noche de este lunes, dijo a CiberCuba el cubanoamericano Giancarlo Sopo, director de medios hispanos de la campaña Trump 2020.

Las convenciones se celebran cada cuatro años, y en ellas los dos partidos nominan oficialmente a sus candidatos presidenciales y son el punto culminante que da paso al tramo final de la campaña.

La Convención de los demócratas, donde se nominó oficialmente a Joe Biden para los comicios presidenciales, se desarrolló de forma virtual, mientras que la propuesta de los republicanos pretende ser una mezcla de presentaciones remotas y presenciales.