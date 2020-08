Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo se enfrentan a agentes de la Seguridad del Estado que los tenían sitiados

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero cubano Maykel Osorbo protagonizaron un fuerte intercambio con agentes de la Seguridad del Estado que los mantenían sitiados.

En declaraciones a CiberCuba, el artista contó que cuando amaneció este lunes se asomó a la puerta de su casa y notó que estaba sitiado por varios carros de la policía.

"Como no sabía el motivo de la vigilancia empiezo a llamar a la gente a ver qué pasó y nadie sabía, también llamé a Maykel Osorbo y me dice "no sé, voy pa´allá", y cuando él llega a mi casa se acerca el represor que reprime a Maykel y se para en la puerta de mi casa con dos patrullas. Con tremenda mala forma empezó a gritar "Maykel, sal; Maykel, sal".

Tras estos sucesos Luis Manuel Otero comenzó a trasmitir en vivo por Facebook la presencia policial frente a su vivienda, donde ambos activistas intercambiaron ofensas con los agentes, que insistían para que Maykel Osorbo saliera.

"¡Entra a buscarme, entra a buscarme!, ese es el régimen, miren, para los que dicen que es mentira", gritó el rapero.

"¿Hasta cuándo me van a sitiar? Vergüenza deben tener tus hijos de ti, por descara´o", le dijo por su parte Luis Manuel Otero a los policías.

En el video pueden verse dos carros patrullas frente a la casa, al menos cuatro policías uniformados y varios agentes vestidos de civil.

También se escucha claramente cuando uno de ellos les dice a los activistas claramente y en tono de amenaza "Hoy no es tu día, hoy no es tu día".

La publicación fue seguida de inmediato por decenas de internautas, quienes criticaron la actitud pasiva de los vecinos y la vigilancia que las autoridades cubanas tienen sobre estos dos jóvenes.

Fernando Ruiz Morán comentó "Mira los carneros mirando y sin hacer nada!! Hasta cuándo ese pueblo no va a ayudar!! Partida de pendejos!! Viva el movimiento de San Isidro!! Viva Luis M. Alcántara!!".

Otros foristas, por su parte, mostraron apoyo a los activistas pero les criticaron su vocabulario y les recomendaron defender su verdad con un lenguaje "más adecuado".

Niurcy Acosta relató "yo estuve en el ojo del huracán, cogí mucho golpe y mucho calabozo y nunca defendí mis derechos así, siempre es bueno explicar el por qué es esa represión, a qué se debe, porque todo el mundo no lo sabe; yo misma si comparto en el grupo de mi pueblo no hay ningún mensaje, dime tú. Bueno yo sólo digo lo que pienso, cada cual es libre de actuar como le de la gana, pero pienso que se puede mejorar el vocabulario, hay jóvenes que pudieran ser impulsados, pero bueno".

La vigilancia como mecanismo intimidatorio se ha puesto de moda contra estos dos activistas en las últimas semanas. El pasado 13 de agosto, día del cumpleaños del fallecido dictador Fidel Castro, Luis Manuel Otero Alcántara denunció que estuvo todo el día vigilado para que no saliera de su domicilio.

Ese día en horas de la mañana el activista fue detenido y liberado minutos después. Los agentes lo detuvieron para preguntarle si preparaba "algo" en respuesta a la reciente publicación de unas fotos íntimas donde Otero Alcántara aparece desnudo.

Luego lo dejaron en la entrada de su casa, pero se quedaron vigilando para que no saliera hasta las 7:00 pm.

Hace apenas 3 días la policía también detuvo a Maykel Osorbo, quien ha sufrido la represión de las autoridades en varias ocasiones por sus manifestaciones contra el régimen.

Los activistas, miembros del Movimiento San Isidro, ha defendido en más de una ocasión la libertad de los presos políticos en la Isla y el respeto a los Derechos Humanos en Cuba.

"Y todavía hay personas que quieren achacarle el aumento de la represión a Trump. La represión es consustancial a los regímenes totalitarios y es directamente proporcional al despertar de la ciudadanía", comentó el periodista José Raúl Gallego al referirse a estos hechos.