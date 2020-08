Chocolate muestra su apoyo a Maykel Osorbo

El conocido reguetonero cubano Chocolate MC se pronunció para mostrar su apoyo al rapero y activista disidente Maykel Osorbo, quien hoy se cosió la boca como una manera de protesta contra las constantes violaciones de sus derechos humanos a las que es sometido en la Isla.

"Abajo la dictadura castrista", dijo Chocolate, y a su vez pidió la libertad para Maykel Osorbo y para toda Cuba.

Maykel Osorbo se dirigió con la boca cosida a una unidad de policía donde fue citado, y desde entonces no se ha sabido nada más sobre su paradero.

"¡Yo no he cometido ningún delito! Me acosan diariamente, incluso allanan mi casa y no pasa nada. Voy a ir a la citación solo. Yo soy Maykel Castillo Pérez, no soy ningún delincuente. Más respeto conmigo y con los artistas del Movimiento San Isidro", dijo el rapero cubano en sus redes sociales.

El influencer independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue quien acompañó a Osorbo hasta la estación de policía de Cuba y Chacón, e hizo responsable a la Seguridad del Estado y al "desgobierno cubano" de lo que pudiera sucederle.

No es la primera vez que Chocolate MC se muestra crítico contra el régimen cubano. Incluso en una ocasión se le vio apoyando una protesta que se estaba llevando a cabo en las afueras del popular restaurante Versailles, en la Calle 8, en contra del gobierno.

El cantante también se ha pronunciado en contra de las atrocidades de la policía, la escasez y las condiciones en las que se encuentran hospitales del país.

El pasado año El Rey de los Reparteros alentó a los artistas cubanos que no quieren pronunciarse en contra del régimen de la Isla a que, al menos, hablen por su pueblo.

"No les pido que se enfrenten al Gobierno, pero al menos hablen por su pueblo, mis colegas", sostuvo.