Hermana de Chocolate pide apoyo: "Hoy más que nunca necesitamos que esta comunidad se una"

Isis Sierra Hernández, hermana del reguetonero cubano Chocolate MC (Yosvanis Sierra Hernández), pidió apoyo y firmas en redes sociales para respaldar una petición que solicita probatoria con rehabilitación y no prisión de por vida. La familia asegura que el proceso fue injusto y que el músico necesita tratamiento, no castigo.

En su cuenta de Instagram compartió un vídeo donde pidió a la comunidad cubana unirse en apoyo a su hermano, recientemente declarado culpable en Miami por “escribir o publicar amenazas directas”.

“Ustedes saben la situación que estamos viviendo. Hoy vengo a pedirles algo que para mi familia es muy importante: su firma. Estamos reuniendo la mayor cantidad de firmas posibles para apoyar el caso de mi hermano y demostrar que no está solo. (…) Para ustedes es un minuto, pero para nosotros es fuerza, respaldo y esperanza en un momento donde cada gesto cuenta”, dijo la joven visiblemente conmovida.

En la misma publicación, Isis explicó que el enlace para firmar se encuentra en sus historias y perfil de Instagram, e invitó a los seguidores del artista a compartirlo. Además, convocó a una reunión de apoyo el 3 de diciembre frente a la corte de Miami, asegurando que “cuando la gente se une, pasan cosas de verdad”.

Una petición por probatoria y rehabilitación

La solicitud que impulsa Isis fue creada en Change.org por Teresa María Padrón bajo el título “No condenen a Chocolate MC a morir en prisión. Pedimos probatoria con rehabilitación”, y superaba al momento de esta nota las 6 000 firmas verificadas.

El texto, dirigido al juez Milton Hirsch y a la Fiscalía del Condado de Miami-Dade, sostiene que el artista fue declarado culpable por expresiones impulsivas hechas en redes sociales mientras atravesaba un duelo y problemas de salud mental. En él se insiste en que “Él no mató a nadie” y se pide una sentencia proporcional que contemple libertad condicional y acceso a tratamiento.

La iniciativa subraya que el caso “no se trata de un homicidio consumado, sino de palabras, publicaciones y supuestos planes hechos mientras estaba bajo custodia, bajo un intenso dolor emocional y luchando con adicciones y problemas de salud mental”. Advierte además que una pena extrema “solo destruiría otra vida, otra familia y otro futuro”, e insiste en que el reguetonero “necesita terapia, no castigo”.

Una familia que reclama justicia

El veredicto de culpabilidad contra Chocolate MC fue dictado por un jurado de siete personas, tras un juicio en el que la fiscalía presentó un video donde el artista ofrecía dinero para ordenar la muerte de Damián Valdez Galloso, acusado de asesinar al músico cubano El Taiger. Su madre, Odalis Hernández, denunció que el proceso fue manipulado y que la defensa no presentó las pruebas médicas sobre la salud mental de su hijo. En entrevista con Javier Díaz afirmó que “mi hijo no es ningún asesino. (…) Desde un inicio entregué informes médicos y aun así no se tuvo en cuenta. Él está enfermo, necesita tratamiento, no castigo”.

También su novia, Yelena Ramírez, reaccionó indignada tras conocer el fallo y aseguró que “él no ha matado a nadie”, calificando el proceso como una injusticia. La joven señaló además que “el verdadero asesino está tranquilamente ahí”, en referencia a Damián Valdez Galloso, aún pendiente de juicio.

Entre las voces de apoyo también estuvo la cantante La Diosa, quien asistió al juicio como testigo y rompió en llanto tras salir del tribunal. La artista aseguró que “Yosvani no es un asesino. Ha vivido bajo las drogas, con muchas crisis. Es un hombre enfermo que lo primero que debió recibir fue ayuda. (…) No podemos pretender que una persona enferma actúe como alguien normal”.

El juicio fue presidido por el juez Milton Hirsch en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade y concluyó con un veredicto de culpabilidad, aunque la sentencia definitiva aún está pendiente. El magistrado advirtió que el delito podría acarrear cadena perpetua, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y seguidores.

Durante el proceso, la defensa argumentó que las expresiones del artista en redes sociales fueron parte de un arrebato emocional sin intención criminal. La fiscalía, en cambio, presentó como prueba central el video en el que el reguetonero aseguraba tener dinero para ordenar el asesinato de Valdez Galloso.

En semanas recientes, Isis Sierra también había hablado sobre el cambio espiritual de su hermano en prisión, asegurando que se ha acercado a Dios y que “ha encontrado paz interior” pese al proceso judicial. En esa ocasión lo comparó con artistas como Daddy Yankee y Farruko, quienes también abrazaron la fe cristiana tras dejar la música.