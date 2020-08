G2 invade casa de opositor cubano y tapa con chapapote mensaje de Libertad y Democracia

El activista de UNPACU y expreso político Cristian Pérez Carmenate denunció que un grupo de respuesta rápida del G2 vandalizó su vivienda en la provincia de Las Tunas y tapó con chapapote varios mensajes de Libertad y Democracia que tenía en sus paredes.

"En estos momentos estoy siendo atacado en mi casa por el G2 (Dirección de Inteligencia del régimen cubano) y grupo de respuesta rápida", denunció el opositor, quien padece cáncer de huesos y al momento de la agresión se encontraba dentro de la vivienda con su mamá, Yolanda Carmenate Fernández.

Minutos después publicó en Facebook imágenes del atropello con el siguiente mensaje: "Así quedó mi casa después del acto de vandalismo del G2 (Dirección de Inteligencia del régimen cubano) y secuaces".

En sus paredes, Cristian había escrito con lápiz varios mensajes de Libertad y Democracia, y todos fueron tapados con brochazos de chapapote por los agentes de la contrainteligencia del gobierno cubano.

Ana Belkis Ferrer García, hermana del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, se solidarizó con el activista en la misma red social y denunció el atropello contra él y su familia, quienes son promotores de la iniciativa opositora al régimen Cuba Decide y expresos políticos.

"Imágenes de la vivienda de miembros de UNPACU, promotores de Cuba Decide y expresos políticos Cristian Pérez Carmenate y su madre Yolanda Carmenate Fernández trás acto vandálico de los esbirros castristas en Las Tunas", comentó Ana Belkis en Facebook.

Decenas de internautas también reaccionaron a este acto que reprime la libertad de expresión en Cuba y expresaron su apoyo al activista.

Mariela Valdés escribió "Querido Cristian Pérez, tu valentía es tan grande y al ver que no pueden doblegarte los tienes al parir ya no saben que hacer contigo eres muy valiente y tengo una gran admiración por ti, si existieran más hombres con tu coraje en Cuba hace rato esos perros se hubieran marchado o les hubieran cortado la cabeza por hijos de su puta madre....ERES UN CAMPEÓN HERMANO".

Ana Sánchez, por su parte, dijo en otro post: "cuánta maldad y no se dan cuenta que ellos solo son una marioneta del gobierno. Mientras ellos atacan a las personas que piensan diferente y dialogan con la verdad de lo que les está pasando, el gobierno cada día engorda sus cuentas bancarias, y sus hijos y nietos viven como capitalistas con yates comen langostas camarones y las mejores comidas. Tienen mansiones en España y otros países mientras los sabuesos maltratan a sus hermanos de a pie".

Hace unas semanas Yolanda Carmenate denunció que las autoridades del régimen le decomisaron varios medicamentos para tratar el cáncer de huesos que padece Cristian.

La activista de 63 años había viajado desde su casa en Las Tunas, hacia la sede de la organización en Santiago de Cuba para buscar algunas medicinas como analgésicos, antibióticos y vitaminas para su hijo, pero la policía política del régimen la detuvo en la terminal santiaguera cuando se disponía a regresar a su territorio.

"Me arrastraron hasta romperme los zapatos, me llevaron para un departamento de la PNR y me quitaron los medicamentos, el dinero y otras cosas que traía", denunció entonces, y dijo que los agentes le advirtieron que no podría visitar de nuevo la sede de la UNPACU en esa provincia.

La mujer está solicitando una visa humanitaria para que su hijo pueda recibir tratamiento para su enfermedad. En noviembre de 2019 Cristian Pérez recibió una licencia extrapenal por seis meses, tras ser operado de su brazo derecho, el cual le fracturaron con una golpiza que le dieron en el penal Plan Confianza, en Las Tunas, donde tampoco le brindaron una atención médica adecuada.

El activista estuvo 40 días sin asistencia médica con dolores insoportables tras la golpiza en la cárcel, según denunció José Daniel Ferrer el pasado año.

"Le encarcelan, le golpea, le torturan, le matan de hambre y le roban", escribió en Twitter el líder de la organización opositora.