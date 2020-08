Periodista Fernando Ravsberg sobre una compra de cebollas en Cuba: "Pesan 750 gr y me costaron 8 doláres"

El periodista uruguayo Fernando Ravsberg, quien llevó durante años el blog Cartas desde Cuba para BBC, publicó en redes sociales la cantidad de cebollas, todas pequeñas, que pudo adquirir por 200 pesos (8 dólares).

“Hoy compré 20 cebollitas, pesan 750 gr y me costaron 200 pesos cubanos, unos 8 doláres. Cuando abran los aeropuertos me dedicaré al contrabando de cebollas. Con un par de maletas traídas desde Cancún me pago el pasaje y gano dinero”, bromeó Ravsberg en Facebook.

“En Ecuador esa cantidad cuesta 0.50 centavos de dólar, y por quintales sale re más barato”, dice uno de los comentarios al post del uruguayo. “Aquí en Ciego de Ávila cuesta 40 o 50 pesos cubanos.... por supuesto también las hay de 60 pero nunca andan a esa altura habanera... también un poco más pequeñas a 25 y 30 pesos”, escribe otro.

“Lo triste es que mucha gente cree que con los operativos televisados y no televisados, vamos a tener más productos y legalidad, y es todo lo contrario”, apunta un tercer internauta.

“Así mismo está semana estaban a 60 pesos la libra 10 más que la anterior. Y luego a ver si no te robaron en el peso, porque hasta con una pesa tienes que andar para asegurarte que pagas por el peso correcto. Es un abuso con este pueblo!”, expone otro.

Lo cierto es que la escasez de alimentos en la isla han provocado un encarecimiento de los mismos en los mercados del sector privado, que es donde generalmente se puede adquirir este tipo de productos.

Esto ocurre a pesar de que el régimen ha desplegado, a la par de una especie de campaña mediática, una serie de operativos policiales con la presunta finalidad de terminar con las “ilegalidades” y violaciones de precios en el país.

En julio, la policía cubana decomisó más de 1 085 toneladas de cebollas que permanecían ocultas en almacenes ilegales en la provincia de Mayabeque. El cargamento se trasladaba en 65 rastras que fueron requisadas durante el operativo.

Glenda Ardiles Bulnes, oficial de ocupaciones de la PNR de Mayabeque, detalló que la mercancía ocupada entonces ascendía a un valor de 47 millones pesos a los precios topados que fija el gobierno.

Días después, los medios oficialistas dieron a conocer otro operativo que resultó en la confiscación de más de 4 toneladas de cebollas con destino al mercado informal. Tras las operaciones, cuatro ciudadanos fueron acusados del delito de acaparamiento y se pusieron a disposición del Tribunal de Justicia de Ciego de Ávila, a pesar de que 2 de ellos eran los propietarios de la mercancía.