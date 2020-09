Así vive una licenciada del sistema de Salud en Cuba

La licenciada del sistema de Salud de Cuba, Odelis Rosales del Toro, vive en pésimas condiciones de vivienda en el municipio Baire, en Santiago de Cuba, y denunció la falta de recurso y las pésimas condiciones en las instituciones médicas.

“Yo quiero decirle a este gobierno que debe pensar mucho, el que está sufriendo es el pueblo. No somos animales. Deben pensar bien y dejar el orgullo a un lado, dejar su cinismo a un lado", dijo la mujer a CubaNet.

"Deben dejar de mentir y poner al pueblo todo lo que le hace falta, porque si trabajamos para ellos deben garantizar el 99.99 de nuestras necesidades, desde los alimentos hasta una buena casa donde cobijarse, y cuando uno llegue del trabajo se sienta cómodo a descansar”, agregó.

Esta trabajadora de la Salud reconoció que en Cuba el sueldo “no alcanza ni para empezar”, y que a causa de los bajos salarios muchos profesionales eligen salir de misiones médicas para tener al menos un “salario decoroso”.

Rosales del Toro hizo contundentes críticas al sistema de Salud de lsla. Según apuntó, la salud en Cuba “es regular, para no decir mala, debido al déficit de recursos, no hay analgésicos, no hay con qué suturar ni con qué tratar la sutura, aquí en el Policlínico hay esos recursos”, aseguró.

"Sí hay escasez de medicamentos. Hace más de tres meses que el salbutamol para los pacientes asmáticos no está entrando; los analgésicos y antibióticos están en falta, entran muy pocos y la mayoría de la población no alcanza”, sostuvo.

También agregó que entre “el cansancio y la escasez de recursos, el médico se estresa, y sin querer a veces tratan mal a los pacientes”.

En medio de la crisis sanitaria por coronavirus que enfrenta la Isla, esta mujer dijo que “la clínica no está climatizada", “solo se emplean los ventiladores que están funcionando”.

La entrevistada relató que su tía murió el pasado 13 de enero con la presión descompensada. "Hizo una hipotensión arterial. En el Policlínico se le prestó toda la ayuda que se podía, pero murió a las 9:58 de la mañana, y llegó mucho antes de las 8:00 am. La ambulancia nunca llegó. Tuve discrepancias con los ambulancieros y les dije que los iba a denunciar frente a la opinión pública mundial. Según ellos no había petróleo, pero para situaciones de emergencia el país si dispone recursos, pero ellos hacen lo que les da la gana y en la ambulancia hacen hasta negocios".

Ciertamente, el salario de un profesional de la Salud en Cuba, como en otros sectores, es de poco más de 30 CUC al mes, lo que cual alcanza para vivir, Muchos médicos y trabajadores del sector ven en las misiones médicas una vía de subsistencia, pero su labor nunca es totalmente remunerada.

En una ocasión un médico cubano de misión en Venezuela denunció que su salario en ese país equivalía a 4 dólares al mes.

"Nuestro salario es 1 200 000 bolívares. Se lee mucho dinero, pero a la hora de comprar es nada. El dólar sube todos los días y en estos momentos está en 300 000, así que equivale a 4 dólares al mes", sostuvo.

El pasado año, se conoció que unos 36 médicos cubanos viven en casas sin terminar después del paso del huracán Ike por Cuba en 2008, a pesar de que había cumplido misiones en Venezuela.

Desde hace nueve años les prometieron terminar sus apartamentos en el municipio Puerto Padre, pero hasta entonces la promesa había quedado en el olvido.