Trump pide recuperar la educación patriótica en las escuelas de Estados Unidos

El presidente Donald Trump abogó por restaurar la “educación patriótica” en las escuelas de Estados Unidos, como una vía para terminar con los recientes disturbios en las ciudades y aclarar las “mentiras” sobre el racismo que, según él, se han divulgado en el país.

“A muchos jóvenes estadounidenses se les ha alimentado con mentiras acerca de que Estados Unidos es una nación malvada plagada de racismo”, dijo Trump en una conferencia de prensa el pasado lunes.

El mandatario responsabilizó de las acciones violentas que han ocurrido en los últimos meses a lo que llamó “adoctrinamiento de izquierda” en escuelas y universidades.

También acusó a su rival en las próximas elecciones, el demócrata Joe Biden, de dar “ayuda moral y consuelo” a quienes se han aprovechado de las protestas contra el racismo policial para hacer vandalismo.

“De hecho, Joe Biden y su partido pasaron toda la convención difundiendo este mensaje de odio y destrucción, mientras se negaban a decir una palabra sobre la violencia”, alegó.

Trump acusó al partido demócrata de no ser capaz de controlar un “movimiento loco de izquierda radical”.

Como propuesta, recalcó que los niños en las escuelas norteamericanas deben aprender que Estados Unidos es “una nación excepcional, libre y justa, que vale la pena defender, preservar y proteger”.

“El único camino hacia la unidad es reconstruir una identidad nacional compartida, centrada en los valores y virtudes estadounidenses comunes de los que tenemos abundancia”, dijo.

"Esto incluye restaurar la educación patriótica en las escuelas de nuestra nación, donde están tratando de cambiar todo lo que hemos aprendido", añadió.

En respuesta a sus comentarios, Joe Biden emitió un comunicado en el que instó al líder republicano a unirse a él, “para decir que si bien la protesta pacífica es un derecho, una necesidad, la violencia está mal; punto”.

“No importa quién lo haga, no importa qué afiliación política tienen. Si Donald Trump no puede decir eso, entonces no es apto para ser presidente, y su preferencia por más violencia, no menos, es clara”, precisó.

Antes de la aceptación de Trump como candidato de su partido a las elecciones presidenciales, que se efectuó durante la Convención Nacional Republicana la semana pasada, el presidente presentó su agenda para un segundo mandato, en la cual uno de los objetivos educativos es enseñar el llamado “excepcionalismo estadounidense”.

Sin embargo, la agenda no explica cómo lograr ese enfoque en la enseñanza.

Por otra parte, los planes de estudios se adoptan a nivel estatal y local.