EE.UU. usará aeropuertos de Trinidad y Tobago para operaciones militares cerca de Venezuela

El gobierno de Trinidad y Tobago autorizó a Estados Unidos el uso de sus aeropuertos para operaciones militares y logísticas en el Caribe, una medida que se produce a pocos kilómetros de Venezuela y que incrementa la tensión regional.

Según reportó la agencia AFP, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad informó que el permiso permitirá a aeronaves militares estadounidenses utilizar las terminales aéreas del país “en las próximas semanas” para tareas de reabastecimiento, rotación de personal y apoyo logístico.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar respaldó la medida y afirmó que forma parte de un acuerdo de cooperación con Washington, mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene su estrategia de presión política y económica sobre Caracas.

En octubre, el destructor estadounidense USS Gravely atracó durante cuatro días en el archipiélago para ejercicios conjuntos, y el mes pasado un contingente de marines participó en maniobras militares en la zona, recordó AFP.

Además, Estados Unidos instaló un radar en el nuevo aeropuerto de la isla de Tobago, con el argumento de detectar rutas de narcotráfico y operaciones de contrabando de petróleo desde Venezuela.

El lunes, Caracas acusó a Trinidad y Tobago de participar en el “robo” de un cargamento de crudo venezolano, luego de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque cisterna por presunta violación de sanciones, apuntó la fuente citada.

El gobierno de Maduro calificó la acción como un acto de “piratería internacional”.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez calificó la medida como parte de una “agenda hostil” contra Venezuela y anunció la suspensión de proyectos de exploración conjunta de gas natural con su vecino caribeño.

Por su parte, el canciller trinitense Sean Sobers defendió la autorización como un acto de “cooperación en materia de seguridad regional” y aseguró que busca fortalecer la protección del espacio aéreo y marítimo del país.

Con esta decisión, Washington refuerza su presencia militar a menos de 15 kilómetros del territorio venezolano, en el marco de una ofensiva regional que la administración Trump justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico y los “narco-terroristas” vinculados al régimen de Maduro.

En su ofensiva contra el tráfico de drogas, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que declara el fentanilo y sus precursores químicos como armas de destrucción masiva, en lo que representa el paso más drástico de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y las muertes por sobredosis.

La medida, anunciada oficialmente por La Casa Blanca, instruye a los departamentos de Justicia, Estado, Tesoro, Guerra y Seguridad Nacional a desplegar todos los recursos disponibles para perseguir a los carteles, sus redes financieras y las rutas internacionales de tráfico de la sustancia.