Trump culpa al director Rob Reiner de su propio asesinato y dispara la polémica

El presidente estadounidense Donald Trump nuevamente encendió la polémica tras culpar al director de cine Rob Reiner de su propio asesinato.
“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele”, dijo Trump en un post de su red social Truth Social.
“La ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump” fue la causa de su asesinato, según el republicano.
“Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza”, dijo.
Reiner, un legendario actor, director, guionista y productor de Hollywood apareció muerto este domingo en su casa de Los Angeles, junto a su esposa la productora y fotógrafa Michele Reiner,
Los primeros indicios apuntan a que la pareja fue degollada por uno de sus hijos.
Reiner fue un crítico de Trump, con quien dijo había vuelto a EE. UU la era oscura de la persecución macartista.
“Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento”, afirmó Reiner, citado por EFE, en una reciente entrevista.
