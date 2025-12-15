Trump declara el fentanilo “arma de destrucción masiva” y ordena ofensiva total contra los carteles

Trump no descarta el uso de acciones militares para contrarrestar el tráfico de fentanilo

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que declara el fentanilo y sus precursores químicos como armas de destrucción masiva, en lo que representa el paso más drástico de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y las muertes por sobredosis.

La medida, anunciada oficialmente por La Casa Blanca, instruye a los departamentos de Justicia, Estado, Tesoro, Guerra y Seguridad Nacional a desplegar todos los recursos disponibles para perseguir a los carteles, sus redes financieras y las rutas internacionales de tráfico de la sustancia.

El documento califica al fentanilo como “una amenaza química letal” y afirma que “ha cobrado más vidas que muchas guerras”.

Según la orden ejecutiva, la Administración Trump busca aplicar la legislación sobre armas químicas a la producción y el contrabando de opioides sintéticos, con el fin de endurecer penas y ampliar la cooperación internacional en materia de inteligencia.

“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a una droga”, señala el texto, que describe al narcótico como un instrumento de “terror y muerte masiva” usado por redes criminales internacionales.

La Casa Blanca asegura que solo dos miligramos de la sustancia —el equivalente a unos pocos granos de sal— son suficientes para provocar una sobredosis fatal.

La orden instruye al Fiscal General a presentar cargos penales reforzados, imponer sanciones financieras a bancos y activos vinculados al tráfico, y coordinar con el Departamento de Guerra el uso de recursos de seguridad nacional en caso de una “emergencia química”.

Además, pide actualizar los protocolos de respuesta ante incidentes químicos para incluir al fentanilo como amenaza prioritaria.

El gobierno también ordena al Departamento de Seguridad Nacional rastrear las redes de contrabando transnacional que utilizan rutas y métodos similares a los de proliferación de armas no convencionales.

Trump justificó la medida asegurando que “la nación está bajo ataque químico” y que “los carteles y gobiernos cómplices han convertido al fentanilo en un arma contra el pueblo estadounidense”.

En su comunicado, la Casa Blanca responsabiliza directamente a México, China y Canadá de no controlar el flujo de precursores químicos y de permitir la entrada masiva de la droga al país.

La orden ejecutiva se enmarca dentro de una ofensiva más amplia de la nueva administración republicana, que incluye la designación de ocho carteles como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos el Tren de Aragua, MS-13, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Trump también recordó la firma de la Ley HALT Fentanyl, que incorporó de manera permanente los derivados del fentanilo a la categoría más restrictiva de la legislación antidroga estadounidense.

“El fentanilo es un arma de guerra que mata a nuestros jóvenes. No descansaremos hasta erradicarlo de nuestras calles”, dijo el mandatario al anunciar que su gobierno “no descartará acciones militares” para detener a las redes responsables.

La decisión marca un nuevo capítulo en la política antidroga de Estados Unidos, que pasa de considerar al fentanilo como un problema de salud pública a tratarlo como una amenaza de seguridad nacional, con implicaciones militares y diplomáticas directas en América Latina.