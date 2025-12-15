Administración Trump niega cambios en los operativos migratorios

Vídeos relacionados:
La incertidumbre vuelve a instalarse entre miles de inmigrantes en Estados Unidos. Luego de reportes que apuntaban a un posible giro en la política migratoria, con el fin de las redadas masivas y un enfoque más selectivo, el gobierno del presidente Donald Trump salió a desmentir cualquier cambio en las operaciones de detención y deportación.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, rechazó públicamente esa versión y aseguró que las agencias federales mantienen intacta su estrategia de control migratorio.
En un mensaje publicado en X, la funcionaria fue tajante: “Esto no es cierto”. Según afirmó, tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) continúan “intensificando los esfuerzos de cumplimiento de la ley”.
McLaughlin subrayó que, de producirse cualquier modificación operativa, el anuncio vendría directamente del propio DHS por canales oficiales, y no a través de filtraciones o reportes en la prensa. “Si hubiera cambios, los escucharían directamente de la fuente”, insistió.
Las declaraciones llegan después de que distintos medios informaran que la administración estaría dejando atrás las redadas visibles y masivas, como las realizadas en tiendas Home Depot o lavaderos de autos, para concentrarse en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves. Esa narrativa fue interpretada por muchos inmigrantes como un posible alivio en medio de un clima de temor constante.
Sin embargo, la negativa oficial vuelve a encender las alarmas. Para comunidades migrantes como la cubana, que sigue con atención cada señal proveniente de Washington, el mensaje es claro: no hay garantías de que las redadas disminuyan ni de que el riesgo haya pasado.
El contexto no es menor. Las operaciones migratorias han provocado protestas, denuncias de perfilamiento racial y un creciente rechazo ciudadano. Encuestas recientes muestran una caída en la aprobación de la gestión migratoria de Trump y un aumento del miedo entre los inmigrantes, muchos de los cuales aseguran sentirse hoy menos seguros que antes.
Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de la administración Trump
¿La administración Trump ha cambiado su política de redadas masivas?
No, la administración Trump ha negado cualquier cambio en su política de redadas masivas. El gobierno mantiene intacta su estrategia de control migratorio, aunque se han difundido rumores de un posible giro hacia operaciones más selectivas. Estos rumores han sido desmentidos oficialmente, asegurando que cualquier cambio se anunciaría directamente por canales oficiales.
¿Cuál es el enfoque actual de las redadas migratorias bajo el gobierno de Trump?
El enfoque actual se centra en la detención de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves. Aunque se ha hablado de un cambio hacia operativos más focalizados, las redadas masivas en lugares públicos continúan. Este enfoque ha generado un rechazo creciente y protestas en varias ciudades, debido a su impacto en las comunidades migrantes.
¿Cómo ha impactado la política migratoria de Trump en la población inmigrante en EE.UU.?
La política migratoria de Trump ha resultado en un clima de temor entre los inmigrantes, con más de 2,5 millones de personas que han abandonado el país en 2025, ya sea por deportación o autodeportación. Esto ha sido presentado por el gobierno como un "avance histórico", aunque ha generado preocupación por el impacto humano y económico, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción, que dependen de la mano de obra inmigrante.
¿Existen denuncias de perfilamiento racial en las operaciones migratorias?
Sí, las redadas migratorias han sido criticadas por perfilamiento racial, con denuncias de que ciudadanos estadounidenses, en su mayoría latinos, han sido detenidos bajo sospecha de estar ilegalmente en el país. Estos operativos han enfrentado acusaciones de violar derechos humanos y han sido objeto de demandas por parte de organizaciones de derechos civiles.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.