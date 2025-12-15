Administración Trump niega cambios en los operativos migratorios

Vídeos relacionados:

La incertidumbre vuelve a instalarse entre miles de inmigrantes en Estados Unidos. Luego de reportes que apuntaban a un posible giro en la política migratoria, con el fin de las redadas masivas y un enfoque más selectivo, el gobierno del presidente Donald Trump salió a desmentir cualquier cambio en las operaciones de detención y deportación.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, rechazó públicamente esa versión y aseguró que las agencias federales mantienen intacta su estrategia de control migratorio.

En un mensaje publicado en X, la funcionaria fue tajante: “Esto no es cierto”. Según afirmó, tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) continúan “intensificando los esfuerzos de cumplimiento de la ley”.

McLaughlin subrayó que, de producirse cualquier modificación operativa, el anuncio vendría directamente del propio DHS por canales oficiales, y no a través de filtraciones o reportes en la prensa. “Si hubiera cambios, los escucharían directamente de la fuente”, insistió.

Las declaraciones llegan después de que distintos medios informaran que la administración estaría dejando atrás las redadas visibles y masivas, como las realizadas en tiendas Home Depot o lavaderos de autos, para concentrarse en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves. Esa narrativa fue interpretada por muchos inmigrantes como un posible alivio en medio de un clima de temor constante.

Sin embargo, la negativa oficial vuelve a encender las alarmas. Para comunidades migrantes como la cubana, que sigue con atención cada señal proveniente de Washington, el mensaje es claro: no hay garantías de que las redadas disminuyan ni de que el riesgo haya pasado.

El contexto no es menor. Las operaciones migratorias han provocado protestas, denuncias de perfilamiento racial y un creciente rechazo ciudadano. Encuestas recientes muestran una caída en la aprobación de la gestión migratoria de Trump y un aumento del miedo entre los inmigrantes, muchos de los cuales aseguran sentirse hoy menos seguros que antes.