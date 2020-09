264 cubanos entraron de forma irregular a Chile en el primer semestre de 2020 durante la pandemia

Un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), reflejó que al menos 264 cubanos ingresaron a Chile de manera irregular en el primer semestre de 2020, a pesar del cierre de fronteras y las demás regulaciones por la pandemia del coronavirus.

En el periodo de enero hasta julio, de acuerdo con el informe, se registraron 3 949 ingresos por pasos no habilitados. La cifra corresponde a la mitad de los ingresos que hubo el año pasado, cuando se registraron 8 048.

Las estadísticas apuntan que la mayoría de las personas que entraron al país por esta vía son venezolanas (2 101). Les siguen 617 haitianos, 358 colombianos, 267 bolivianos y los 264 cubanos, que representarían entonces el quinto grupo por la cantidad.

“El aumento en los ingresos por pasos no habilitados no es algo de los últimos meses. Se viene dando con especial intensidad en años recientes, producto de las visas consulares a países como Haití y Venezuela. Esta realidad no puede desconocerse al momento de legislar: si sólo ponemos barreras, seguirán aumentando los ingresos irregulares”, asegura el director nacional de incidencia y estudios de SJM, Juan Pablo Ramaciotti.

Sin embargo, se conoce que, en el caso de los cubanos, habitualmente entran desde otros países de la región que no les exigen visa consular, como Surinam o Guyana.

De acuerdo con la investigación, al considerar los últimos 11 años se concluye que el 57% de quienes llegaron al país por esta vía se concentran en los recientes tres, es decir, en el periodo 2018-2020.

El jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, aseguró que agosto fue el mes con mayores ingresos clandestinos al territorio chileno. Sin embargo, el funcionario cree que las visas que ha impulsado el gobierno han permitido reducir este tipo de ingresos.

“Si no se hubiera puesto la visa consular de turismo a ciudadanos venezolanos y haitianos, hubieran llegado aproximadamente 750 mil migrantes más”, dijo, según el diario La Tercera. Asimismo, plantea que el permiso es vital para contar con una política migratoria ordenada.

“Si no hubiera restricción, no hay ingreso clandestino, eso es cierto, pero eso claramente no considera la cantidad de gente que efectivamente entra como turista a Chile y que luego se queda irregular, generando otro tipo de problemáticas”, sostuvo.

Chile, al igual que Uruguay, se ha convertido en uno de los principales destinos de la migración cubana, sobre todo después del fin de la política de Pies Secos, Pies Mojados que permitía a los antillanos ingresar a Estados Unidos por cualquiera de sus fronteras.

En 2019, los cubanos se ubicaban entre los cinco colectivos que más cartas de nacionalización habían recibido en Chile durante la última década. Para obtener la nacionalidad en la nación sudamericana se exigen como requisitos ser mayor de 18 años, llevar al menos cinco años residiendo en Chile y contar con una permanencia definitiva en ese país.

Una vez obtenida la ciudadanía, se puede tramitar el pasaporte chileno, optar a cargos públicos de elección popular y entrar y salir del territorio sin restricciones.

En julio del pasado año, la Policía de Investigaciones de ese país informó que venezolanos y cubanos eran las principales nacionalidades que habían entrado ilegalmente durante el primer semestre de 2019, con cifras de 1.536 y 928 personas, respectivamente.

Hasta julio de 2018, un total de 5 451 cubanos había legalizado su situación migratoria en Chile durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, gracias al nuevo Proceso de Regularización Migratoria creado por su segunda administración.