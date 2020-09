El MININT admite ahora que el permiso de salida depende de Cuba y no de las embajadas

Continúa el 'peloteo' con los cubanos que están a la espera del permiso de salida implantado por el Ministerio del Interior (MININT) de forma coyuntural durante el cierre de las fronteras de la Isla debido a la pandemia del coronavirus. En un nuevo audio al que ha tenido acceso CiberCuba este semana, una funcionaria de la Dirección de Inmigración y Extranjería reconoce que las autorizaciones para subir a un vuelo humanitario las da el Gobierno de Cuba y no las embajadas, como habían dicho anteriormente.

Al final de la grabación que acompaña a esta noticia, la persona afectada le pregunta a la funcionaria: "¿Quién autoriza la salida de nosotros del país, Estados Unidos?", a lo que ella responde inmediatamente: "No, Cuba".

Este nuevo audio contradice la información que la semana pasada otra funcionaria del MININT dio a una ciudadana cubana. En esa ocasión le decía que las sedes diplomáticas en Cuba debían enviar una nota verbal (comunicación diplomática) al MININT y el MINREX para que estos autoricen la salida de ciudadanos cubanos con visados en vigor. Al menos las embajadas de Estados Unidos y España han asegurado a quienes les han consultado el asunto que el Gobierno de la Isla no les ha hecho ninguna notificación formal.

En el nuevo audio se escucha a la funcionaria, con modales inapropiados, dejar claro que las persona con visados a punto de expirar, que han ganado la Lotería de Visas de Estados Unidos, no tienen prioridad para recibir estos permisos del MININT y salir del país por cuestiones humanitarias, porque sólo se está permitiendo la salida de personas residentes de forma habitual en el exterior.

El ciudadano cubano que habla con la funcionaria, le afea que sabe que han permitido salir del país a personas en su misma situación, con visado para emigrar a Estados Unidos, a los que les han autorizado a subir a los vuelos humanitarios. "¿Usted tiene visa? ¿Usted es ciudadano cubano con residencia cubana? Usted no está autorizado a viajar ahora. Sólo se está autorizando a los residentes en el exterior", le responde la funcionaria del MININT sin inmutarse.

"Nosotros nos vamos definitivo. No tenemos nada. Vendimos todo. No tenemos dinero. Estamos durmiendo agregado, en el piso... ¿Ustedes no valoran eso?", le pregunta con la voz entrecortada de la emoción.

La funcionaria insiste en que las salidas sólo se están autorizando a ciudadanos residentes en el exterior y el cubano afectado porque no le dejan salir de Cuba tras ganar la Lotería de Visas le vuelve a explicar que él fue hasta el aeropuerto y perdió su dinero y ahí le dijeron que personas en una situación similar las han dejado salir de Cuba.

"Tenía que haberse informado antes de sacar el check in", le respondió la funcionaria. En este punto, la conversación se caldea y ella le recuerda a la persona que la ha llamado que Cuba tiene los aeropuertos cerrados. "No me diga que no le diga eso porque no puedo decirle otra cosa", le dice la oficial del MININT en tono desencajado.

En este punto la funcionaria intenta cortar el debate y advierte en tono tajante a su interlocutor de que "no puede viajar con visa". Y a la pregunta del ciudadano de que si el MININT es el que da los permisos responde: "No, no somos nosotros". Pero inmediatamente se contradice cuando el afectado le pregunta: "¿Quién autoriza la salida de nosotros del país, Estados Unidos", a lo que ella responde inmediatamente: "No, Cuba".

El ciudadano le reprocha que están violando sus derechos humanos al impedirle salir del país. "No, no estoy violando nada. Mi trabajo es informar y le estoy dando una información", le responde la funcionaria a la defensiva.

Son muchos los cubanos que viven en estos momentos un calvario porque Cuba les impide salir del país, pese a que sus visados están a punto de expirar y algunos no tienen claro que puedan renovarlo o carecen de recursos para hacer de nuevo el gasto de viajar a Guyana a solicitar una nueva visa.

Las fronteras de Cuba permanecen cerradas desde el 24 marzo y la evolución de los contagios de coronavirus, sobre todo en La Habana, no invita a creer que pueden abrir en el corto plazo. Hoy el Gobierno ha informado de tres fallecidos y 61 nuevos positivos en las últimas 24 horas.