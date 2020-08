Matrimonio cubano de 58 y 72 años, a punto de perder visa de reunificación familiar en EE.UU.

Susana Acosta (58 años) y su esposo, Marco Antonio de la Hoz (72), lo tenían todo listo para mudarse definitivamente a Estados Unidos el 24 de marzo de este 2020, pero ese día Cuba cerró sus fronteras por el coronavirus y se quedaron en el aeropuerto José Martí, de La Habana, sin poder subir al avión que los llevaría a Houston (Texas). Estaban a escasas horas de abrazar a su hija y a sus nietas.

Aunque tenían el pasaje en la mano, no eran los únicos que querían coger ese vuelo que estaba a punto de salir. Por desgracia para ellos, un oficial de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), que estaba de guardia ese día y al que el matrimonio no logró identificar por su nombre o número, les revisó la fecha del visado y al ver que no se les vencía hasta el 11 de septiembre de este año 2020 les dijo ese 24 de marzo que no se preocuparan; que para cuando venciera su visa, los aeropuertos de Cuba estarían abiertos. "Me dijo que sólo estaban dejando salir a ciudadanos residentes en Estados Unidos", cuenta Susana Acosta a CiberCuba.

Pues bien, faltan apenas 12 días para que expire el visado que le dieron a Susana y a Marco Antonio el 10 de marzo en la Embajada de Estados Unidos en Guyana y las fronteras de la Isla siguen cerradas. El matrimonio ha ido a pedir el permiso de salida que el MININT ha impuesto "de forma coyuntural" por la pandemia, pero se lo han denegado.

La evolución epidemiológica del país, con 59 nuevos contagios este lunes y 4.032 casos positivos en total en todo el territorio nacional, no invita a pensar que la reanudación de los vuelos internacionales está a la vuelta de la esquina.

"No sabemos adónde ir ni a quién preguntar. No es fácil volver a Guyana a pedir de nuevo una visa. Es tremendo gasto y mi hija no está trabajando. Nosotros somos personas mayores y fuimos solos (a Guyana) porque ella tiene dos niñas y no podía acompañarnos. De hecho, nos vamos con ella a Estados Unidos para cuidar de mis nietas", comenta a CiberCuba.

La hija de Susana Acosta se fue del país en una lancha con 19 años. "Ella se hizo ciudadana americana y pidió la reunificación familiar, pero se le demoró por el cambio de embajada", añade.

El caso es que no sólo el coronavirus se cruzó en el camino de Susana y Marco Antonio. También se le atravesaron los ataques acústicos sufridos por personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, lo que llevó al Gobierno de Donald Trump a paralizar los trámites migratorios en la Isla y reubicarlos en un tercer país (en este caso Guyana). Esta situación ralentizó la tramitación de los expedientes de emigrantes cubanos que están a la espera de reunirse con sus familiares en EE.UU.

El caso de Susana y Marco Antonio no es una excepción. Decenas de cubanos permanecen varados en la Isla sin que el MININT les dé autorización para viajar. Algunos están a punto de perder, incluso, el visado de la Lotería de Visas.

La última explicación que ha salido del Ministerio del Interior de Cuba habla de exigir una nota verbal a las embajadas además del visado para que los ciudadanos con visados en vigor puedan subir a vuelos humanitarios.

En las sedes consulares de Estados Unidos y España, según ha podido saber CiberCuba, han contestado a varios afectados por la paralización de las salidas que Cuba no les ha comunicado nada de forma oficial.

La prensa oficialista asegura que la Isla tiene 10 aeropuertos listos para retomar las operaciones internacionales, pero aerolíneas como Copa Airlines, que vuela desde Panamá, aún no ha conseguido el permiso solicitado la semana pasada para llevar o sacar pasajeros de la Isla.

Desde los consulados de Cuba en España han confirmado que están suspendidos los vuelos de repatriación y que sólo se permite la entrada al país de nacionales y extranjeros con residencia permanente en la Isla.