El mensaje de Heydy González tras la romántica propuesta de matrimonio de su novio

La actriz cubana Heydy González está rebosante de felicidad después de la sorprendente y romántica pedida de matrimonio de su novio, el cantante Eddy Borges.

La Hidroelia de Cuba quiso dar doble muestra de lo enamorada y feliz que está con un romántico mensaje que dedicó a su pareja en redes sociales.

"Lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede..! Eres la única canción que siempre escribiré siguiendo mis latidos...Cada palabra...Cada nota que me das me hace sentir que siempre estaré contigo! Por ti creo en los milagros", escribió la actriz junto a una foto de ambos.

"Llegaste cuando no te esperaba, cuando todo en mi vida parecía estar perdido. Llegaste sin tocar, sin pedir permiso, sin importar el caos y el desorden en mi cabeza. Llegaste con la paciencia de mil vidas, despacito, dispuesto a lidiar con lo que fuera a caer y a levantarte conmigo. Llegaste y fue magia tu llegada y tu boca ansiosa de amor. Llegaste para caminar y volar, para bailar y soñar juntos, para hacer eternos los domingos. Llegaste para quedarte", fue el apasionado mensaje que escribió Heydy junto al video de la pedida de mano en un restaurante durante sus vacaciones en Varadero.

Heydy y el cantante de la Charanga Latina se dejaron ver juntos públicamente en 2018 y, desde entonces, no han hecho más que mostrarse enamorados, cómplices y radiantes de felicidad.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.