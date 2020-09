La romántica y emotiva pedida de mano a Heydy González: "¡La sorpresa de mi vida!"

¡Boda a la vista! Menuda sorpresa se llevó la actriz cubana Heydy González cuando fue a cenar la pasada noche durante las vacaciones en Varadero que se encuentra disfrutando junto a su novio, el cantante cubano Eddy Borges.

Pensando que se trataba de una reunión normal en un restaurante acompañada de su pareja y amigos, acabó siendo uno de los momentos más especiales de su vida: su pedida de mano.

Mientras estaban sentados en la mesa, uno de los camareros le sirvió a la encargada de dar vida al personaje humorístico Hidroelia un plato con un pequeño pedazo de pastel que, para su asombro, estaba encima adornado por dos anillos de compromiso.

Al ver las joyas, Heydy quedó completamente sorprendida y con rostro de felicidad protagonizó un romántico beso con el integrante de de la orquesta de Enrique Álvarez y su Charanga Latina.

Segundos después llegó el esperado momento y frente a todos los allí presentes, Eddy le puso los anillos a la actriz sellando su compromiso con otro apasionado beso de amor.

"¡La sorpresa de mi vida!", expresó Heydy junto al vídeo que captó el precioso momento y compartió posteriormente en su perfil de Instagram.

La artista también acompañó el audiovisual de unas preciosas palabras dedicadas a Eddy en las que plasmó algunos de sus sentimientos más profundos hacia él y confiesa lo afortunada que se siente por haberle encontrado.

"Llegaste cuando no te esperaba, cuando todo en mi vida parecía estar perdido. Llegaste sin tocar, sin pedir permiso, sin importar el caos y el desorden en mi cabeza. Llegaste con la paciencia de mil vidas, despacito, dispuesto a lidiar con lo que fuera a caer y a levantarte conmigo. Llegaste y fue magia tu llegada y tu boca ansiosa de amor. Llegaste para caminar y volar, para bailar y soñar juntos, para hacer eternos los domingos. Llegaste para quedarte", comentó primeramente la actriz.

"Me enamore de ti y me atrapaste por cómo eres. Porque cuando agarras mi mano me emociono, porque aún y a pesar del tiempo que llevamos juntos, me haces sentir mariposas dentro de mi cada vez que te veo. Porque me haces reír, porque tus brazos me llenan de paz, porque siempre me has dejado ser caprichosa y cabeza dura. Por las carcajadas que dibujas en mi rostro, por creer en mi y seguirme, por hacerme entender que todo no es como todos lo ven. Por hacer que todos los días nuestro amor siga valiendo la pena, por los buenos momentos y aguantar los malos, llorar y no ponerle nunca punto y final", continuó.

Finalmente, Heydy quiso agradecerle a Eddy por escucharle siempre, ser sus oídos y sus ojos cuando lo ha necesitado. Por dejarle ser una niña y una mujer cuando se le antoja. Por reírse de sus chistes y por enseñarle a ser mejor.

"Tú me has enseñado que la vida no es pasar las hojas del calendario sino que cada hoja es única e irrepetible. Por todo esto y más quiero estar siempre a tu lado. Acepto mi amor. Sé que no soy perfecta pero sé que puedo hacerte feliz. Te amo", concluyó dando el sí quiero a su futuro esposo.

El noviazgo de Heydy y Eddy salió a la luz en el año 2018, después de que la actriz comenzó a publicar en su cuenta de Instagram imágenes de ambos en las que aparecían muy enamorados y felices. A partir de ese momento, la pareja no ha dejado de compartir momentos juntos y en familia con sus seguidores de las redes sociales.

