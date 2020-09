Cuba no permite regresar a una madre que dejó a su bebé de 4 meses en La Habana

Roxana es habanera y reside en Cuba, con su bebé de cuatro meses. El 14 de agosto de este 2020 viajó a España para hacer frente a una demanda de divorcio de su ex pareja y ahora las autoridades de la Isla no le permiten regresar a su país.

Si Roxana no venía a España, daba por buenos los reclamos de su ex marido, que se quedaba con sus cuentas bancarias y, además, aparecía legalmente como padre del niño, por lo que ella necesitaba su permiso para hacer cualquier trámite relacionado con el menor en la Isla.

No le quedó más remedio que subir a un avión hacia Madrid en medio de la pandemia porque le exigían que se personara en los Juzgados.

Este sábado 5 de septiembre de 2020 Roxana debía regresar a La Habana, pero su vuelo de Iberia salió vacío hacia Cuba. "No es que no haya podido viajar yo. No ha podido viajar nadie", comenta a este diario.

Roxana está desesperada porque dejó a su bebé al cuidado de su madre, de 56 años, en la Isla. El niño es muy pequeño y su madre es epiléptica. Ella solucionó todos sus trámites judiciales en siete días y desde entonces intenta regresar sin éxito a la Isla.

"En ningún momento al salir de Cuba a mí me informan de que si yo salgo no puedo entrar en un vuelo humanitario. Al yo residir en La Habana, nunca pensé realmente que no iba a poder regresar. Me encuentro ahora con que no puedo. Yo aquí no trabajo, no tengo casa ni absolutamente nada, ni familia. Yo dejé de vivir en Madrid. Mi madre es epiléptica y no puede cuidar de él", señala a CiberCuba.

Según le han dicho, "hasta nuevo aviso" no la van a dejar entrar en su país. "Me encuentro literalmente en la calle. Sin nada y encima con mi niño de cuatro meses solo en Cuba. Yo necesito ayuda. No sé lo que voy a hacer. He escrito al Consulado cubano en Madrid, le he mandado correos a Díaz-Canel, al MINREX, he hablado con todo el mundo y me dicen que no puedo irme de España".

"Es horrible lo que estoy pasando. Lo peor es que hoy ha salido un avión vacío para Cuba y no me dejan montar en él. Sin embargo va a salir de Cuba lleno de gente para acá (Madrid) ", dice a CiberCuba.

Para ella es incomprensible que no le dejen volver a reunirse con sus hijo y, en cambio, el Gobierno cubano haya autorizado la entrada de un avión cargado de turistas canadienses para los Cayos de la Isla. De hecho el aeropuerto Jardines del Rey, en Cayo Coco, recibió este viernes un vuelo comercial procedente de Canadá. El 1 de agosto también llegó otro avión a este mismo punto.

Por extrema que parezca la situación de Roxana, el suyo no es un caso aislado. Son muchos los cubanos que se han puesto en contacto con CiberCuba para denunciar que la Dirección de Inmigración y Extranjería del MININT no les deja regresar al país o salir de él en vuelos humanitarios.

Es el caso de Nodian Campos, una cubana residente en España, que tiene a su madre enferma de cáncer en Mariel (Artemisa) y desde el Consulado de Cuba en Barcelona le han informado que el MININT le ha denegado la autorización para viajar a la Isla y además le han dicho que las repatriaciones han quedado suspendidas por coronavirus "hasta nuevo aviso".

Las autoridades de la Isla han creado confusión entre los cubanos varados dentro y fuera del país, por el coronavirus, diciendo primero que las embajadas tienen que enviar al MININT y al MINREX una nota verbal con el listado de las personas que pueden viajar porque tienen visado en vigor y por otra, reconociendo que es Cuba quien otorga los permisos de salida coyunturales, implantados durante la pandemia.

Sin embargo, este jueves la Embajada española en La Habana ha aclarado a un usuario que los permisos de salida no dependen de ellos. Ese correo al que ha tenido acceso CiberCuba es muy claro: "Las autorizaciones de salida corresponden exclusivamente a las autoridades cubanas de Migración".

Respuesta del Consulado de España en Cuba. Foto: CiberCuba.

Son muchos los cubanos varados en España, Rusia, México, Perú, Panamá o Colombia que no pueden regresar a Cuba y que subsisten en estos países en una situación que los coloca en riesgo de pobreza.

Una cubana que salió de compras a Ciudad de Panamá y se ha quedado varada allí aseguró esta semana a CiberCuba que continúa "esperando algún vuelo y nada. Estamos desde junio así. Ya es mucho tiempo botados en este país, viviendo de lo que nos ayudan algunas personas. Si Cuba permite que los aviones de Copa Airlines entren a recoger personas al país y no permite repatriar a los que estamos es Panamá eso yo lo considero como un asesinato. Eso sería más cruel que uno muera de coronavirus. ¡Qué personas más malas! Lo único que les interesa es su imagen ante el mundo. Somos seres humanos cubanos que estamos desesperados. Ya son más de cinco meses fuera de casa, pasando hambre, viviendo como animales. Esto no es fácil y le escribes a la embajada y siempre es la misma respuesta: Espero te encuentres bien. Cuídate. Estamos esperando orientaciones desde Cuba".

Esta cubana se refiere a la información publicada en este portal, en la que Copa Airlines adelantaba que había pedido permisos para volar a Cuba y que no descartaba que le permitieran sólo recoger pasajeros por lo que tendrían que volar vacíos a la Isla, como ha hecho Iberia a La Habana este 5 de septiembre.

Cuba mantiene las fronteras cerradas desde el 24 de marzo. La situación epidemiológica del país no invita a pensar que la vuelta a la normalidad está a la vuelta de la esquina. Este sábado, las autoridades sanitarias de la Isla han informado de la detección de 32 nuevos casos positivos en el país, lo que aumenta el número de contagios a 4 298.

Cubanos varados en el extranjero se preguntan por qué la Isla no habilita otros aeropuertos en zonas del país donde los casos de COVID-19 están bajo control.

En este sentido, la prensa oficialista cubana ha sembrado la confusión al publicar que al menos 10 aeródromos del país están listos para recibir pasajeros.