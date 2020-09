Una custodio de una escuela de Cuba, atacada a 'tubazos' por su expareja en Las Tunas

Kirenia Tamayo Verdecia es una mujer cubana que tiene dos costillas fracturadas y ha sufrido lesiones severas por todo el cuerpo. Su expareja, un exagente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la atacó a 'tubazos' el 22 de julio de este 2020, en torno a las diez y media de la noche. Ocurrió en la escuela de Educación Primaria donde ella trabaja como custodio.

La agresión tuvo lugar en el municipio de Jobabo, en Las Tunas, y ha sido difundida en Facebook por la plataforma de apoyo y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia machista #YoSíTeCreoEnCuba.

El día de la paliza, el agresor, Yunior Sánchez Salgado, saltó la cerca del centro de trabajo de Kirenia Tamayo Verdecia, armado con un tubo de hierro, con el que arremetió contra su víctima, que reconoce que está viva de milagro.

La mujer agredida destaca que es una suerte que la escuela donde trabaja esté al lado de la estación de Policía, lo que facilitó la detención del agresor, que había sido expulsado de la PNR. "Fue separado de sus filas precisamente por su actuar violento, por conductas antisociales, por indisciplinas, maltratos y borracheras", cuenta la víctima.

"A mí me llevaron al hospital y a él a la estación", apunta Kirenia Tamayo, que reconoce que no es la primera vez que su expareja la agrede desde que terminaron su relación hace cuatro meses. "Es una persona que no acepta la separación", dice.

"En una ocasión me encontraba en la calle conversando con una amiga y me lanzó una botella que me alcanzó a la altura de la pierna. Fui a la estación de Policía a denunciarlo, pero como no tenía lesiones visibles me dijeron que no podían levantar la denuncia", se queja Kirenia Tamayo.

El agresor, detenido tras el suceso, ya está en la calle, en libertad bajo fianza de 1 000 pesos, mientras ella continúa a la espera del dictamen de Medicina Legal. En estas condiciones la víctima tiene que seguir trabajando como custodio en la escuela pese a haber recibido amenazas de su expareja que, al ser expolicía, en su opinión "recibe un tratamiento indulgente".

Kirenia Tamayo cree que él no ha sido advertido de que si la agrede durante la investigación judicial, pueden acusarlo de un delito de atentado. "Si lo hubieran hecho, no seguiría molestándome", recalcó.

Dice que la va a matar

El agresor, añade la víctima, ha dicho a varios vecinos del pueblo que la va a matar. Al enterarse de sus intenciones, Kirenia Tamayo interpuso un recurso en la Fiscalía Municipal el 18 de agosto de este 2020, pidiendo cambio de medida cautelar para su agresor, pero le han respondido que hasta que no llegue el informe de Medicina Legal no podrán definir el tipo penal que le imputan a su expareja.

La víctima se ha asesorado legalmente y le han dicho que ese informe debería haber tardado sólo siete días. Además, si en ese período de tiempo no se hubieran curado las lesiones que el agresor le provocó, entonces éstas se podrían considerar graves y la paliza podría ser juzgada como una tentativa de homicidio. Ella está convencida de que él quería matarla cuando la atacó a 'tubazos'.

Kirenia Tamayo no sale de su asombro. No se explica cómo es posible que dejen en libertad bajo fianza a una persona violenta a la que la propia Policía expulsó de sus filas por sus conductas inapropiadas.

A todas éstas, ella sigue yendo a su trabajo: la misma escuela Primaria donde fue brutalmente agredida. Mientras tanto, su agresor continúa bebiendo alcohol y comentando en el pueblo que la va a matar. ¿Qué tengo que esperar?, se pregunta.

"Mi reclamo es justamente que se le cambie la medida cautelar por una prisión preventiva hasta que se celebre el juicio oral, donde se demuestre que es un delincuente violento y vaya a prisión", concluye en la denuncia hecha pública a través de la plataforma #YoSITeCReoEnCuba.

14 crímenes machistas en 2020

Aunque el Gobierno de Cuba no actualiza datos de violencia de género desde 2016, en lo que llevamos de año la Red Femenina de Cuba ha contabilizado al menos 14 crímenes machistas en Cuba.

Sólo en agosto de 2020 CiberCuba publicó informaciones relacionadas con cuatro crímenes machistas cometidos en la Isla. En uno de ellos, ocurrido el 14 de ese mes, en Marianao (La Habana), el exmarido de la víctima contó a los vecinos que iba a matarla. Nadie hizo nada por evitarlo. Finalmente ese hombre le quitó la vida a Mailin Dieguez a machetazos y delante de uno de sus hijos.

A esta lista se suman Ana Mirella Fortes y Sonia Bermúdez Torres, asesinadas por sus parejas en Holguín.

Y por último, Diana Márquez Valdés, a la que su marido cosió a puñaladas en Caimito, Artemisa. La mujer deja cinco hijos huérfanos.

La Habana, Artemisa y Las Tunas siguen siendo las provincias con más casos de feminicidios en la Isla.