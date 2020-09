Silvio Rodríguez asegura que perdió el Grammy Latino por no pedir visa al gobierno de Trump

El cantautor cubano Silvio Rodríguez aseguró que perdió el Grammy Latino por la obra de toda la vida por no querer pedir visa al gobierno de Donald Trump.

"Quiero hacer saber, por si hay alguna duda al respecto, que hace unos años los Grammy Latinos me escribieron para otorgarme uno por la obra de toda la vida", hizo saber Rodríguez en un comentario en su blog Segunda Cita.

Luego agregó que "el problema fue que tenía que ir a Las Vegas a recibirlo, pero empezaba este gobierno en USA y no tenía ganas de pedirles visa ni nada".

El trovador cubano cuenta que les dijo "a los colegas del Grammy que lo aceptaba si me lo entregaban en un concierto de barrio. Esto no no pudo ser porque parece que el protocolo de Las Vegas es ineludible. Así que conste que no quedó por ellos".

Comentario en el blog Segunda Cita

La aclaración de Silvio llega a raíz de que varios de sus lectores se preguntaban por qué el importante trovador cubano no había sido premiado con el Grammy Latino.

"Que Silvio no haya ganado un Grammy Latino no quiere decir nada. Ese premio es, básicamente, para el que vende más y se ajusta al mercado. Y lo digo con conocimiento de causa, porque voté durante 4 años por ese premio", dijo un usuario.

Otros seguidores del músico se sorprendieron de que no tuviese un Grammy Latino: "No sabía eso, Silvio. Aunque no me extraña, porque honrar honra. Hay de todo en los Grammy Latino, también buena música".

"Qué lindo si se hubiera dado la posibilidad de la entrega de los Grammy en los barrios. Me hubiese encantado ver la gente feliz por ti", dijo otro.

Aunque Silvio Rodríguez no ha tenido el Grammy Latino por su obra personal, sí fue premiado con una de estas distinciones por el tema que hizo con Calle 13, "Ojos color sol".

En el año 2010, el autor de "Óleo de una mujer con sombrero" fue nominado a los Grammy Latinos junto con 12 artistas cubanos más, algo que catalogó como una "victoria de la cultura'' cubana.

Silvio estuvo nominado en la categoría de Mejor Album Cantautor por su disco "Segunda cita'', y en ese entonces dijo que los premios "son ajenos'' a su "forma de trabajar'', aunque apuntó que "un reconocimiento siempre es bueno''.

Los Grammy son otorgados desde el año 2000 por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con el fin de reconocer la excelencia artística y técnica de la música grabada en español, portugués u otros idiomas de países hispanohablantes.