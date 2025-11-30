Marrero a Silvio Rodríguez en su cumpleaños: "Que tu canto comprometido nos acompañe siempre"

Silvio Rodríguez Foto © Cubadebate

Vídeos relacionados:

El primer ministro Manuel Marrero Cruz felicitó este sábado al trovador Silvio Rodríguez por su cumpleaños, y deseó que su "canto comprometido nos acompañe siempre".

“Muchas felicidades, Silvio, en tu cumpleaños. Que tu canto comprometido nos acompañe siempre.”, escribió el dirigente en su cuenta de X.

Pese a su tradicional respaldo al régimen cubano, Silvio Rodríguez ha protagonizado en los últimos años momentos de fricción con la cúpula política.

En marzo de 2025, el cantautor publicó un texto titulado “Otro ojalá”, en el que manifestó su preocupación por la “pérdida del sentido de dignidad nacional” tras las imágenes del lujo y el derroche en el Festival del Habano.

“Distintas señales sugieren que está ocurriendo una especie de desaparición paulatina del sentido de dignidad nacional”, escribió Rodríguez, aludiendo a la “involución” del país y a la falta de respeto hacia los símbolos patrios.

El texto, que se difundió ampliamente en redes sociales, fue interpretado como una crítica indirecta al propio Díaz-Canel y provocó la respuesta inmediata de Leticia Martínez Hernández, jefa de comunicación del gobernante, quien defendió la gestión del régimen.

La polémica evidenció las tensiones entre el discurso oficial y las expresiones artísticas más reflexivas, incluso dentro del sector cultural que históricamente ha respaldado al gobierno.

Lo más leído hoy:

A pesar de ello este sábado Silvio recibió también felicitaciones del mandatario Miguel Díaz-Canel, quien dijo que era un honor tenerle.

Considerado uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, Silvio Rodríguez ha sido una figura clave de la cultura revolucionaria desde la década de 1970.

Aunque ha cuestionado aspectos puntuales de la realidad cubana, mantiene una posición leal al sistema político y es visto por el régimen como un emblema cultural.

En septiembre de este año, Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, asistieron a un concierto del trovador en la escalinata de la Universidad de La Habana, donde Rodríguez dedicó su presentación a los estudiantes que protestaron contra las tarifas impuestas por ETECSA.