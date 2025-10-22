Cuba se derrumba y Silvio Rodríguez insiste: “Nunca me he desilusionado de la Revolución”

Vídeos relacionados:

El trovador Silvio Rodríguez repasó su vida, obra y visión del proceso revolucionario cubano, en una conversación con el periodista Diego Ortiz, a quién le aseguró que sigue siendo fiel a la Revolución.

La extensa entrevista fue publicada por la revista Rolling Stone en Español, el cantautor dejó frases que revelan su fidelidad ideológica al castrismo, su percepción de la historia cubana reciente y su manera de entender el arte como compromiso político.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando afirmó: “Fidel era un tipo genial, eso no cabe duda. Continuar esto sin Fidel no es fácil”, una frase que muestra la falta de liderazgo en Cuba para muchos fieles al pensamiento de izquierda.

Rodríguez considera que la Revolución sigue siendo un proyecto vigente y necesario, aunque no exento de errores. Según sus palabras: “Las revoluciones no son perfectas, son necesarias”.

La entrevista aborda diez grandes temas de su trayectoria y pensamiento. Silvio habla de su formación comunista y de su familia vinculada ideológicamente al marxismo; de la guitarra como refugio durante su servicio militar; y de la Nueva Trova y su misión cultural.

Se refirió también a la influencia de Bob Dylan en su estilo al componer; tocó detalles de su experiencia militar en Angola; de su amistad con Gabriel García Márquez; y de su visión sobre la censura y el compromiso político del artista.

También ofreció su mirada sobre las guerras y los poderes globales, donde lanza críticas a Estados Unidos e Israel. “Es una vergüenza humana que ante los ojos de la humanidad se le esté haciendo lo que se le hace a Palestina… Esta gente se cree los dueños del mundo”, dijo en referencia clara a los gobiernos mencionados.

Quizás su frase más reveladora en lo político fue: “Desilusionado de la revolución nunca me he sentido, jamás. Desilusionado de alguna gente, sí, por supuesto.”

Silvio deja claro que su lealtad es al sistema, no a quienes lo administran. Un mensaje que, lejos de cuestionar la raíz autoritaria del régimen, refuerza su narrativa: los errores son humanos, pero la causa es sagrada.

A sus 79 años, Rodríguez se mantiene activo en su estudio “Ojalá”, está realizando una gira artística, grabando un nuevo disco y defendiendo sus ideales, como un gran "Necio".