ETECSA confirma la censura a CiberCuba

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) ha confirmado a Iliana Hernández que los cubanos no pueden acceder desde la Isla al sitio web de CiberCuba.

En una conversación telefónica mantenida este lunes con una operadora de la compañía estatal, que tiene el monopolio de las Comunicaciones en Cuba, la trabajadora de ETECSA demuestra que, en efecto, ella puede ver el titular de las noticias de CiberCuba, pero no puede acceder a su contenido.

Los cubanos que quieren leer las noticias de este diario tienen que burlar la censura que niega el ministro de Comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo.

Este alto cargo del Gobierno de Miguel Díaz-Canel aseguró la semana pasada en una entrevista concedida a Russia Today que no hay razones políticas para vetar el acceso de los cubanos a la información. No aclaró que quedan fuera de esta afirmación las noticias de la prensa independiente, ajena a los intereses del gobernante Partido Comunista.

El ministro Perdomo se jactó, además, de que el acceso a Internet en Cuba va en correspondencia con las mejoras económicas que ha experimentado el país. De ahí que cerca de la mitad de la población en Cuba (unos 6 millones de personas) tengan acceso a la red de redes, dijo.

Esta afirmación justificaría las declaraciones que hizo el titular de Comunicaciones en marzo de este año, cuando aclaró que no se podía bajar el precio de llamada móvil en Cuba porque se congestionaría la red.

Ahora le ha confesado a Russia Today que la intención del Gobierno de la Isla es que el acceso de los cubanos a la información en Internet tenga "un enfoque solidario, humanista y antiimperialista".

En junio de este 2020, varios lectores de CiberCuba avisaron de que era imposible acceder al sitio a través de enlaces que antes funcionaban.

Tras realizar consultas técnicas, se pudo comprobar que las autoridades cubanas habían bloqueado el acceso a la web de este diario desde algunos dominios utilizados para evadir la censura que ya existía con www.CiberCuba.com.

Los lectores cubanos pueden acceder a toda la información de CiberCuba a través de Telegram o Facebook. Este diario trabaja para buscar vías alternativas por las que los cubanos puedan leer nuestras noticias sin censura.

Desde la Isla tampoco se puede acceder a Diario de Cuba, CubaNet o 14yMedio, entre otros medios de prensa, que informan al margen del monopolio estatal.

La semana pasada, un usuario de la prensa independiente de la Isla se puso en contacto con ETECSA para reclamar que no le permitan acceder a las noticias de portales independientes. La explicación que recibió es que ellos no bloquean nada. El consumidor reclamaba que él paga su conexión a Internet y no quiere que el Gobierno le limite lo que puede ver o leer.

Desde el periódico Granma han acusado a la prensa independiente de difundir 'fake news', pero no han explicado por qué el diario oficial del PCC no recoge informaciones relacionadas con asesinatos machistas, abusos policiales ni imágenes de las colas que inundan estos días las tiendas de todo el país.

El Estado cubano ha oficializado la censura a través del Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote, que supuestamente vela por el acceso "responsable" de los cubanos a Internet.

En la práctica se utiliza para multar con 3.000 pesos a los ciudadanos que publican críticas al Gobierno en sus redes sociales; a los opositores o a quienes graban colas multitudinarias provocadas por la escasez y el desabastecimiento.