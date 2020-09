Cubanos reportan pequeño tornado que causó daños en Luyanó, en Diez de Octubre

Varios cubanos reportaron en la tarde-noche del martes lo que casi todos coincidieron en definir como “un pequeño tornado o rabo de nube”, ocurrido en una zona del habanero barrio de Luyanó, en el municipio Diez de Octubre.

A partir del testimonio en redes sociales, el evento meteorológico no ocasionó heridos o pérdida de vidas humanas, pero sí algunos daños materiales. El fenómeno habría tenido lugar sobre las 7 pm en un área próxima al hospital Miguel Enríquez, conocido como "La Benéfica".

“Me acaban de llegar imágenes y noticias de que alrededor de las 7 pm hubo un pequeño Tornado en tres cuadras de Luyanó, cerca de la Benéfica”, escribió en Facebook el usuario Onier Ortega.

“Gracias a Dios no ganó mucha fuerza y lo principal no hubo que lamentar pérdidas de vidas. Recemos y pidamos porque La Habana y toda Cuba no tenga que pasar más por eventos meteorológicos como este que tan malos y tristes recuerdos nos dejan", añadió, en alusión al fuerte tornado que el 27 de enero de 2019 afectó gravemente a Luyanó y a otras zonas de La Habana, dejando casi una decena de fallecidos en la capital por esa causa y gran cantidad de daños materiales.

Otro internauta precisó que el fenómeno de este martes provocó que “varias manzanas” quedaran sin electricidad, y “con postes y cables caídos”.

“Hoy en la localidad de #Luyanó; municipio 10 de octubre, fue presenciado un pequeño #tornado o rabo de nube como también se le conoce; un calor intenso y una brisa repentina, fue suficiente para provocar dicho #fenomenoratmosférico!!”, aseguró un usuario en Twitter.

También en esa red social, otro internauta etiquetó al meteorólogo Elier Pila Fariñas en una publicación que daba cuenta de la noticia, y le pidió que confirmara la veracidad de que se tratara de un “pequeño tornado”.

“Muchos de los reportes de tormentas severas vienen de la población, como este caso, a partir de ahí se indaga a ver que tipo de fenómeno fue. A priori catalogarlo nos llevaría a un error, a menos que esté muy claro. Gracias por compartir”, respondió el meteorólogo en la misma publicación, sin confirmar ni desmentir en ese momento lo sucedido.

A un residente en la Calzada de Diez de Octubre que dijo no haber sentido nada, Pila Fariñas contestó que "estos fenómenos a veces son tan locales que impresionan!", y recordó que inclusó en el tornado de La Habana de 2019, que fue de gran magnitud, "en unos pocos metros hubo diferencias entre destrozos y ninguna afectación".

“Muy importantes son los reportes de la población, fotos, videos, informaciones etc. Pero nunca pongan en peligro su vida por tener una exclusiva. Sé que no es el caso, pero recuérdenlo”, añadió Pila Fariñas en otra publicación, también como respuesta.

De momento el Instituto de Meteorología no ha confirmado que se tratara de un pequeño tornado o rabo de nube, pero las imágenes difundidas en redes sociales confirman que se trató de algo más que una tormenta severa, teniendo en cuenta la caída de algunos postes, las afectaciones en techos de zinc y la presencia de bomberos en la zona.

En su boletín de las 9 de la mañana del martes, el Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología (INSMET) avisó de la presencia de “una débil área de bajas presiones localizada sobre el suroeste del golfo de México, con “áreas desorganizadas de chubascos y tormentas eléctricas”.

No obstante, el INSMET mencionaba entre los principales acumulados de lluvias hasta ese momento a “Pinar del Río, Villa Clara, Ciego de Avila y Holguín”, con el pronóstico para la tarde y noche de ayer de “algunos nublados sobre el occidente y en el interior y sur del resto del país”.

En Twitter, precisó que hubo lluvias intensas este martes en La Habana, con el acumulado de 38mm en una hora.