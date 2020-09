Multa de 2000 pesos para cubano que salió de su casa a tomar café

Un cubano fue multado con 2000 pesos en moneda nacional por salir de su casa a tomar café en medio de la pandemia de coronavirus.

El suceso tuvo lugar el pasado sábado 12 de septiembre en Santiago de las Vegas, Boyeros, La Habana, cuando Rolando Díaz Silva salió de su casa a las 4:45 de la mañana para tomar café en un sitio cercano a su domicilio.

No obstante, agentes de la Policía le impusieron una multa de 2000 pesos, "porque dicen que nadie puede salir hasta después de las 5:00 a.m", publicó el grupo de Facebook San Nicolás de Bari "No + Comunismo".

La denuncia ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales, por las medidas que el gobierno cubano toma, que en algunos casos suelen ser extremistas, como el precio de las multas que impone en un país donde el salario promedio son unos 30 dólares mensuales. Otros, sin embargo, están de acuerdo con las medidas como única vía para frenar el virus.

"Está bien que pongan multa pero de acuerdo con lo que ganen, ese no tiene ni con qué pagar pobre infeliz", dijo una comentarista.

"Sé que es dura esa cantidad de dinero pero si no lo hacen así esto seguirá podrido y los que sí estamos haciendo las cosas bien tendremos que seguir aguantando por culpa de dos o tres que no se cuidan", agregó otro.

"Yo pregunto: ¿qué pasa con el que no puede pagar esa multa? Que es la mayoría de los cubanos", sostuvo otra usuaria.

Con el aumento de contagios de coronavirus en la ciudad de La Habana, el toque de queda y otros restricciones estarán impuestas hasta al menos el 30 de septiembre.

El gobierno de la capital cubana prohibió la movilidad tanto de personas como de vehículos en el horario comprendido entre las 7:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana desde el 1ro de septiembre.

"En ese horario no pueden transitar personas por nuestras calles", informó Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana.

Las autoridades dijeron además que la medida se haría cumplir por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el grupo de Inspección Estatal del Transporte, perteneciente al Ministerio de Transporte, que retirarán la matrícula y la circulación a todo vehículo particular que viole el toque de queda.

En cuanto a las personas, se estableció que quienes violen el toque de queda o cualquier otra de las medidas enfrentarán multas de hasta 5 000 pesos cubanos y serán procesados por la ley.

El pasado mes la Policía cubana puso multas en las calles habaneras por el incumplimiento de las medidas para controlar el rebrote de coronavirus en la capital. En Centro Habana fueron multados familiares de niños que estaban jugando en una calle.