Policía impone multa de 2000 pesos a un cubano que ejercía de mensajero en La Habana

La policía cubana impuso una multa de 2000 pesos a un hombre que ejercía de mensajero en el Consejo Popular Párraga, en La Habana, que se encuentra aislado a causa de su compleja situación epidemiológica por la pandemia del coronavirus.

A través de una publicación en Facebook, el multado explicó que “el pasado 10 de septiembre a las 5:50 pm fue interceptado por oficiales de la brigada especial de la policía, los cuales venían acompañados por el oficial jefe del Consejo Popular”.

De igual modo, dijo que él reside en una de las manzanas aisladas tras la detección de un brote de Sars-Cov-2. “Me encontraba ejerciendo el trabajo de mensajero con la identificación firmada por el delegado de la circunscripción”, detalló.

Captura de publicación en Facebook.

“Los oficiales al verme me detuvieron y, mirando la identificación, le ordenaron al jefe del Consejo que me multara, porque a esa hora no debería estar ejerciendo esa labor, cuando en los medios de comunicación oficiales se dijo que el horario para circular está comprendido entre las 5:00 am y las 7:00 pm”.

Desde el primero de septiembre, las autoridades impusieron un toque de queda a partir de las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., medida que se impondría primero hasta el 15 de septiembre, pero luego, debido a la propagación de la enfermedad, se extendió hasta el 30 de este mes.

“Como pueden percatarse, según los horarios no me encontraba violando ninguna ley y fui multado con $ 2000 de multa. Inmediatamente, pude hablar con el delegado y él me aconsejó que a la mañana siguiente fuera al puesto de mando del área y me presentara ante el jefe de la Unidad de la policía del Capri y le comentara mi problema”, dijo el hombre.

Sin embargo, comentó que no había tenido la respuesta que esperaba. “Tres días seguidos me presenté en el lugar sin resultados favorables, pero el día 11 cuando fui en la mañana me dirigí a un mayor del MININT (Ministerio del Interior) y él me dijo que mi problema debía solucionármelo el jefe del Consejo, oficial que me multó”.

“El señor me dijo que debía entregarle mi reclamación escrita y él se encargaba de entregarla en la unidad, pero antes debía pagarla. $ 2000 no se consiguen en 3 días, que eran los que tenía para reclamar según el jefe del Consejo. Por supuesto que los tres días pasaron y son 10 los que tengo para pagarla o se duplicará”.

¿Por qué debo pagar tan alta suma de dinero por un delito que no cometí según las leyes? ¿Habrá alguna persona que le ponga fin a estos métodos autoritarios que adoptan algunos policías de nuestro país sin importarles la situación de los ciudadanos, sin tan siquiera mirar que estamos aislados sin poder salir a trabajar y pagando en efectivo lo que nos traen?, se pregunta al final de la publicación.

“Desgraciadamente así es todo en este país," La muerte de un burócrata", con eso lo que hacen es quitarte el dinero y todo por ayudar, pero ahora dejas de ser mensajero y te dicen contrarrevolucionario. Te considero porque en este país y en estos tiempos de escasez 2000 pesos es una suma fuerte. ¡¡Suerte!!”, dice un comentario a la publicación.

“Es una falta de humanidad. Tu resolviéndole el problema al pueblo. Y sin razón multándote. Con una multa de tanto dinero que no la cobra casi nadie en este país trabajando legalmente”, escribe otro, señalando que el salario mensual promedio en Cuba no alcanza siquiera los 1000 pesos, que sería la mitad de la multa impuesta.

Los mensajeros en Cuba se encargan de distribuir por los hogares los víveres y productos que se distribuyen por la canasta básica normada, un oficio al que se ha incorporado un mayor número de personas ante las restricciones impuestas a causa del coronavirus.

Frente a la crisis económica que vive la isla, el régimen ha llamado a incrementar las multas y acciones represivas bajo el pretexto de la situación sanitaria por el nuevo coronavirus. El 1ro de septiembre entró en vigor el decreto 14/2020 del Consejo de Ministros, que otorga facultades al Gobernador de la Habana para imponer multas de 2 000 y 3 000 pesos a los que violen las medidas adoptadas para evitar la propagación de la COVID-19.

En menos de una semana, de acuerdo con fuentes oficiales, el Gobierno de La Habana llegó a obtener casi 4 millones de pesos al aplicar 1 872 multas. De ese total, 1 824 fueron de 2 000 pesos y 48 de 3 000.

Las autoridades advierten que, de no efectuarse el pago dentro de los diez días naturales, se duplica la cuantía a pagar. Si transcurren los 30 días naturales posteriores a la duplicación de la multa y todavía no se realiza el pago, la autoridad facultada formula la correspondiente denuncia para dar inicio a un proceso penal.

A comienzos de mes se informó que Arroyo Naranjo, municipio al que pertenece el barrio de Párraga en La Habana, presentaba la mayor complejidad en la situación epidemiológica por el coronavirus en Cuba.