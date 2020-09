Quejas vecinales por el apagón del 8 de agosto que quemó equipos eléctricos en La Habana

Vecinos del la calle A del Reparto Militar Las Guásimas, en Arroyo Naranjo, antes de llegar a Managua, están hartos de llamar a la Empresa Eléctrica a reportar un cortocircuito con explosiones que se viene dando desde el 8 de agosto y que les ha llegado, incluso, a quemar equipos eléctricos. A estas alturas no han conseguido resolver un problema que comenzó hace cuatro años.

El cortocircuito está originado por una mata de aguacate, cuyas ramas se mezclan con el cableado eléctrico. Los dueños del árbol se niegan a cortarlo y cuando vienen los operarios de la Organización Básica Eléctrica (OBE), le cortan algunas ramas, pero el problema sigue yendo a más, comentan los afectados a CiberCuba.

Las explosiones registradas el 8 de agosto se llevaron por delante varios aparatos eléctricos del vecindario, pero la OBE del municipio Arroyo Naranjo se niega a asumir el coste de los daños.

Ese apagón del 8 de agosto también dejó daños económicos entre los vecinos del edificio 409 entre 210 y 214, en el Reparto La Catalina, de Santiago de Las Vegas.

Al menos siete apartamentos de ese edificio sufrieron daños reportados a la Empresa Eléctrica con el parte 79193. Uno de los afectados, incluso, tramitó el 19 de agosto una queja administrativa con el número 1565, pero no acudió nadie de la compañía a ver qué había pasado.

Finalmente este 15 de septiembre apareció por el barrio una trabajadora de la OBE que no sólo no revisó nada sino que, además, dio muestras de tener pocas ganas de trabajar, según el testimonio de los afectados.

"Vino y con la misma, se marchó", señalan los vecinos a CiberCuba, lamentando que con la escasez de combustible que sufre el país, esta funcionaria haya hecho un viaje "sólo para pasearse".

Uno de los afectados, no conforme con la dejadez de la compañía, volvió a llamar para quejarse. "Me salió la misma compañera con tremenda mala forma y sin dejarme hablar, sin la mínima educación me dijo que la queja que había interpuesto quedaba sin efecto porque no han podido localizar el carro que realizó la reparación el día de la afectación del fluido eléctrico".

A este afectado le parece increíble que a estas alturas, la compañía no registre en una computadora las intervenciones y salidas de su personal, de manera que no se pueda localizar qué carro hizo la reparación el 8 de agosto.

"Esa es la respuesta que nos han dado para no reponer daños. Necesito que esto se publique sin temor alguno para que se sepa cómo se engaña al pueblo con mentiras", concluyó.

La Empresa Eléctrica de La Habana anunció este viernes apagones de ocho horas en seis municipios de la capital para hoy sábado y para el lunes 28 de septiembre.

Según explicaron en Facebook la interrupción eléctrica en Marianao, Plaza, Playa, Boyeros, Habana del Este y Cotorro se utilizará para realizar labores de mantenimiento entre las 8:00 am y las 4:00 pm.

Hace quince días también cortaron la luz durante ocho horas en Boyeros, Playa y Plaza so pretexto de realizar labores de mantenimiento.

Estos apagones coinciden con el balance hecho por el Gobierno que arroja un alarmante consumo eléctrico en todo el país en los meses de agosto y septiembre, achacables a las altas temperaturas y al confinamiento debido a la pandemia del coronavirus.

De ahí que el Consejo Energético Nacional instara a disminuir el gasto de electricidad en Cuba, que en agosto sobrepasó en 10 gigawatts el consumo planificado.

En lo que llevamos de septiembre solo han cumplido ese plan las empresas estatales de Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Granma, Isla de la Juventud, Sancti Spíritus y Holguín.