FINCIMEX emite alerta sobre supuesto fraude desde EEUU relacionado con las tarjetas AIS

La financiera de la corporación estatal CIMEX, FINCIMEX, emitió una alerta sobre un supuesto fraude desde Estados Unidos relacionado con el sitio web de las tarjetas AIS, que permiten comprar en la isla con Moneda Libre Convertible (MLC).

"Estimados clientes, con el objetivo de beneficiarse del buen posicionamiento del sitio aisremesascuba.com desde EUA han adquirido un dominio llamado aisremesacuba.com, fijarse que utiliza la remesa en singular", informa la empresa.

"Este dominio no tiene relación con fincimex y pudiera poner en riesgo la integralidad de los datos del cliente. Fincimex evalúa las acciones legales pertinentes y ratifica su compromiso de garantizar a nuestros clientes, seguridad, confianza y transparencia en su gestión", añade.

El mes de agosto FINCIMEX anunció que no se aceptarían nuevas solicitudes de tarjetas de divisas ni en Moneda Libremente Convertible (MLC) ni en CUC, tras verse imposibilitados de aceptar nuevas solicitudes de tarjetas debido a que el alza de la demanda superó su capacidad de importación de determinados insumos.

No obstante, esta semana la compañía reanudó la emisión de tarjetas y aclaró que si en el momento de realizar la transferencia el beneficiario no posee el tipo de tarjeta seleccionado, el remitente podrá solicitar su creación con el primer envío exitoso.

La Tarjeta AIS son las que están disponibles para que los cubanos que residen en la isla puedan recibir dinero de los familiares que viven en el extranjero, y operan solamente a través del envío de remesas.

Con ellas se pueden comprar en las nuevas tiendas en MLC abiertas en toda la Isla, y a la cual no tienen acceso quienes no tengan familiares que les envíen remesas en dólares.

Existen hasta el momento dos tipos de tarjetas AIS, una azul que es para compras en CUC, y una verde o tarjeta AIS USD, y que es utilizada en las tiendas de ventas en MLC.

El pasado mes de junio la administración de Donald Trump añadió a FINCIMEX en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con compañías de Estados Unidos.

No obstante, la sanción no será efectiva hasta que no se produzca una corrección en el registro federal de publicaciones gubernamentales. Esto significa que las operaciones por Western Union y otras agencias operadoras desde Estados Unidos se mantienen, por el momento, sin alteraciones.