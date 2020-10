Así funcionará el transporte en La Habana desde este sábado

Autoridades del Ministerio de Transporte (MITRANS) y de ese sector en La Habana precisaron cómo funcionará el transporte en la capital cubana desde este sábado, según las últimas medidas adoptadas por el gobierno pese a la expansión del coronavirus.

A partir de este 3 de octubre se restablecerá el 100% de las rutas de ómnibus del servicio urbano, con la totalidad de los pasajeros sentados y un número limitado de personas de pie (un máximo de 30 en las guaguas articuladas y 20 en las rígidas), señala una nota del diario Tribuna de La Habana.

También se restituirán las lanchas en la bahía y el servicio de ciclobús en la ciudad. Sin embargo, de manera excepcional, las lanchas no saldrán este sábado, por lo que se reforzará el transporte en la ruta de Casablanca, La Habana Vieja y Regla. Una vez se reinicie el servicio de lancha, solo podrán viajar 50 personas de pie.

Los ómnibus urbanos llevarán señalizaciones en su interior para indicar el distanciamiento necesario entre los pasajeros que viajen parados, y pegatinas tanto dentro como fuera de los vehículos advirtiendo la cifra de personas permitidas a bordo.

Información de las nuevas normas dentro de los ómnibus de la capital. Foto: Tribuna de La Habana / Nayaren Rodríguez Socarrás

Carlos Alberto González González, subdirector de desarrollo de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana, explicó que “en el suelo de los ómnibus estarán pintadas marcas de pies para ubicar a los pasajeros en aras del distanciamiento, los cuales deben completar el vehículo de atrás hacia adelante”. Sin embargo, precisó que la señalética no estará lista en su totalidad el sábado, aunque esperan completarla en el “más breve tiempo posible”.

Señalización para la ubicación de los pasajeros de pie en los ómnibus rígidos y articulados. Foto: Tribuna de La Habana / Nayaren Rodríguez Socarrás

Informó, además, que en las cabeceras de las rutas se limitará el número de pasajeros de pie: hasta cinco en los ómnibus rígidos y 10 en los articulados, para permitir “recoger ciudadanos en las próximas paradas, y a dos empleados con sus correspondientes pases”.

El funcionario añadió que habrá Inspectores de Ayuda al Pasajero en las paradas de alta movilidad -que incluyen las cabeceras de rutas- y efectivos de la Policía para “apoyar las gestiones en las paradas de alta concentración”.

Marcas en el piso de un ómnibus articulado en La Habana. Foto: Tribuna de La Habana / Nayaren Rodríguez Socarrás

Este jueves se levantó el toque de queda implantado en la capital desde el 1 de septiembre, en el horario de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., reanudándose la movilidad de las personas durante las 24 horas del día, y se eliminaron las restricciones de tránsito de los vehículos estatales, tal como se había anunciado el miércoles pasado.

El gobierno de la capital mantendrá la suspensión del transporte interprovincial, tanto para el sector estatal como el privado, incluidos ómnibus y trenes; mientras que no permitirá el ingreso y salida de la provincia sin una autorización emitida por la Unidad de Trámites de la Dirección General de Transporte.

Los vehículos particulares tampoco podrán entrar o salir de la ciudad sin ese permiso, puntualizó Maribel Poulot Bravo, directora general de Transporte de La Habana, quien aseguró que la transportación de cargas no tendrá restricciones.

La funcionaria añadió que se mantiene el control en 12 puntos de acceso a la urbe, donde continuará realizándose el pesquisaje a las personas y la verificación de los permisos de salidas de casos excepcionales, autorizados por el Consejo de Defensa Provincial.

Desde el lunes 5 de octubre, se restablece el servicio de taxis ruteros que realizan los vehículos llamados GAZelles, en todas las rutas aprobadas y en las mismas condiciones que antes de la suspensión del transporte. La nota del periódico habanero señala que también se activa la APK Ruteros.

Las autoridades anunciaron, además, el restablecimiento del servicio de las Cooperativas de Taxis Ruteros; el apoyo de la Empresa de Transporte Escolar al Corredor de Alamar, con el servicio rutero en el horario pico (6:30 a 8:30 a.m. y 4:00 a 7:00 p.m.), a un precio de 5 pesos cubanos (CUP); y de las empresas especializadas del GEA (TRANSMETRO y Escolares) a los principales corredores y en viajes de retorno.

De acuerdo con la nota, los medios estatales “deben apoyar la transportación bajo los siguientes principios organizativos: el horario de recogida de pasajeros en las paradas será desde las 6:30 a.m. a las 7:30 p.m.; los vehículos ligeros (como autos y jeep) recogerán pasajeros, siempre y cuando exista capacidad en el asiento trasero y no se permitirán viajar con bultos de grandes dimensiones; se exoneran de la recogida cuando viajan niños o ancianos en la parte trasera; y no deben recoger viajeros las motos, motocicletas y vehículos de carga”.

Se dispuso, además, que los microbuses estatales podrán recoger personas según su capacidad para llevar pasajeros sentados, mientras que los paneles de carga podrán transportar una persona en la cabina siempre que el chofer viaje solo.

Las medidas en la capital de Cuba reiteran el uso obligatorio del nasobuco por el chofer y todos los pasajeros durante el viaje; en tanto se recomienda a los conductores y viajeros llevar hipoclorito de sodio o gel, para desinfectarse las manos al subir y bajar de los vehículos, y evitar conversaciones entre las personas.