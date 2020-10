“He visto a mucha gente de su gentuza bailando con esta gentuza”, Alexander responde al exespía René

El cantante cubano Alexander Delgado, director del dúo Gente de Zona, respondió a la reciente declaración del exespía René González, quien calificó a los dos artistas de “gentuza”.

Alexander y su compañero Randy Malcom estuvieron invitados el viernes en el Show de Carlucho, donde el artista recordó que él ha visto a mucha gente de la gentuza de René González –refiriéndose a miembros de la clase alta de la dictadura– bailando y disfrutando con su música.

El exespía llamó también “pendejos made in Miami” a los integrantes de la agrupación, por sus recientes declaraciones en contra del régimen cubano.

Al preguntarles acerca del tema por Carlucho, ambos reguetoneros ratificaron sus recientes declaraciones anteriores acerca de la falta de libertades en la Isla.

“La verdad no tengo nada que decir, ahí está dicho, todo lo que hemos hecho aquí, se ha hecho para el pueblo de Cuba. (…) El post que dice la verdad de mi generación, un post que dice lo que siento”, expresó Randy Malcom.

“Yo estoy de acuerdo con mi pueblo, mi pueblo es el que me ha dado a mí todo, el pueblo de Cuba fue el que nos hizo famoso sin poder estar en la radio, fue el que nos sacó a flote en todas partes, todos los conciertos que se le han dado en ese país, han sido para el pueblo de Cuba”, añadió.”

“¿Que yo soy una gentuza? Vamos a resumir eso. Eso es claro, si no estás de acuerdo conmigo eres mi enemigo, y en este momento no estoy de acuerdo contigo, claro que soy una gentuza”, añadió Alexander.

“¿Tú sabes que yo he visto a mucha gente de su gentuza bailando con esta gentuza? Entonces, no pasa nada”, agregó.

En otra parte de la entrevista, ratificó que en este momento lo importante para él es el pueblo cubano.

“Que se arreglen las cosas, que no vivan en una dictadura. Que el pueblo de Cuba sea libre, que tenga libertad de expresión, que la gente tenga una buena atención médica, que los jóvenes graduados no se quieran ir del país porque no tienen una escuela donde ir”, recalcó.

“Precisamente, a mí me pueden cuestionar si me demore o no para hablar, yo hablo cuando quiera, a la hora que yo quiera, y cuando realmente lo sienta, no porque nadie vino a decir que tengo que hablar, lo que tengo que decir y que tengo que hablar”, precisó.

A finales de septiembre, en una entrevista con el youtuber cubano Adrián Fernández, el integrante de Gente de Zona reconoció públicamente que había estado equivocado en relación con su silencio ante la represión y la falta de libertades en la Isla.

“Me di cuenta de que yo estaba equivocado en una parte, estaba equivocado, porque no era hablar de política. A lo mejor era lo que me estaban pidiendo y el mensaje no me llegó como yo quería”, admitió.

“Yo simplemente me senté, me analicé yo. Vi paso por paso, y vuelvo y te repito, llegué a una conclusión, brother, yo soy uno de los artistas más importantes de Cuba, y soy un artista que soy famoso por ese pueblo, entonces yo tengo que estar a favor de ese pueblo. Yo tengo que defender los derechos de ese pueblo. Yo quiero ver a ese pueblo que no le falte la comida. Yo quiero que la policía no abuse de ellos. Yo quiero que ese pueblo tengan una atención médica correcta”, recalcó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.