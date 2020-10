Opositor cubano enfermo de cáncer logra entrar a EE.UU. con su esposa e hijos menores

El opositor cubano Ramón Arboláez Abreu, quien se encontraba varado con su familia en el puente fronterizo entre México y Estados Unidos, logró entrar al país este jueves y permanece detenido en el centro de inmigración de Yuma, Arizona, junto a su esposa e hijos menores.

Arboláez, de 45 años, padece un severo cáncer de garganta y lengua. Meses atrás había pedido la visa de entrada al gobierno norteamericano, pero le fue denegada en julio pasado.

Según una nota enviada a la redacción de CiberCuba por la periodista Maite Luna, el enfermo se encuentra junto a su esposa, Yaneisy Santana.

“En un paso desesperado intentaron cruzar la frontera ante la indolencia de las autoridades a su solicitud de visa humanitaria. Me ha llamado su hija Aylis. Serán entregados a ICE para una entrevista ante un juez. Ramón pasando malos ratos en la celda, aunque lo llevaron al hospital, me dice su yerno que no le hacían caso cuando solicitaba ayuda. Los abogados Willy Allen y Laura Jiménez están ya en contacto con las autoridades”, explicó.

En declaraciones a Radio Viva 24, la abogada Laura Jiménez, del bufete de Willy Allen, explicó que Arboláez y su familia cruzaron la frontera en Arizona y tras entregarse a los agentes fronterizos norteamericanos, están siendo procesados en el centro de Yuma.

“En el día de hoy se les realizó una entrevista de miedo creíble para determinar si los regresaban a México o si podían esperar en Estados Unidos, pendientes de una liberación bajo parole o de un caso de asilo”, detalló.

“La entrevista de miedo creíble dio un resultado positivo y están pendientes a que les asignen un oficial de deportación que evalúe su caso y decida si el mismo oficial de deportación puede decidir su liberación o si tienen que ir ante un juez”, agregó.

La periodista Maite Luna alabó la valentía del activista político cubano y su pareja en una publicación en su muro de Facebook.

“Aclaro algo: La libertad y el derecho a la vida se los ganó Ramón Arboláez solito, nadie le abrió la puerta, él tuvo que ir a tocarla con fuerza y acompañado de la guerrera que tiene por mujer, Yaneisy Santana, y gracias a la abogada Laura Jiménez, que se batió con tremenda integridad para defenderlos. Además del Altísimo, que ha estado presente desde el inicio en este caso, a pesar de todos los obstáculos”, expresó.

También el opositor cubano Eliecer Góngora anunció la noticia en su cuenta de Facebook, donde mostró sus deseos de recuperación a su compañero.

“Gloria a Dios. Ya nuestro querido hermano Ramón Arboláez está en territorio americano, ahora esperamos su pronta recuperación. Gracias a todos los hermanos y amigos que ayudaron en esta noble causa. Cuando terminan nuestras fuerzas comienzan las de Dios”, escribió.

Ramón Arboláez padece un cáncer crítico en lengua y garganta que afecta también su mandíbula y demanda atención médica especializada urgente. Sus familiares decidieron llevarlo a la frontera después que el abogado Willy Allen les explicara que esa era la mejor forma de conseguir la visa humanitaria, mediante la intercesión de algún congresista.

Al opositor le fue diagnosticada la enfermedad en Monterrey, México. Los expertos le prescribieron un tratamiento de quimioterapia, pero debido a la pandemia de coronavirus y a la saturación de los hospitales de la ciudad jamás pudo hacerse nada.