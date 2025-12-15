Testimonio de un cubano con I-220A enviado de EE.UU. a México "con una salida voluntaria"

Un cubano con un documento migratorio I-220A compartió en TikTok su experiencia tras ser enviado desde Estados Unidos a México bajo una salida voluntaria, describiendo paso a paso cómo fue su traslado y el trato recibido hasta llegar a Cancún.

“Me liberan el 5 de diciembre y me llevan en un bus hasta el puente Hidalgo que hace frontera con Reynosa. Paso caminando y de ahí adelante hay una garita donde te checan tu estado de salud”, relató el migrante, quien aseguró que el proceso fue vigilado por la Guardia Nacional mexicana y se realizó “de manera segura”.

Según explicó, en cada parada los migrantes recibieron alimentación y atención básica. “Nos dan almuerzo, nos atienden bien, gracias a Dios muy bueno el trato… En todo el viaje también nos van dando comida, no pasamos hambre”, contó.

El cubano detalló que su recorrido abarcó varios estados del sur de México. “Pasamos por Ciudad de México hasta llegar a Tabasco, exactamente en Villahermosa”, dijo, explicando que allí les elaboraron un salvoconducto electrónico. Luego, “nos llevan hacia la ciudad de Palenque, que queda como a dos horas de ese lugar, y entonces ahí nos sueltan en un parque, nos dan nuestras pertenencias”.

En su testimonio aseguró que, tras comprar un boleto hacia Cancún, el viaje continuó sin incidentes graves: “Nos detuvieron dos veces y nos dejaron continuar; nos tiran una foto a cualquier documento que tengamos, nos tratan bien, nunca nos tratan mal”.

El joven explicó que con el salvoconducto puede desplazarse por el sur del país, aunque no está autorizado para viajar hacia el norte, y adelantó que planea compartir en redes cómo será su proceso ante COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

El video, disponible en su cuenta de TikTok, acumula miles de visualizaciones y comentarios que reflejan tanto apoyo como curiosidad sobre el procedimiento migratorio.

El testimonio generó cientos de mensajes de apoyo y preguntas sobre el proceso de “salida voluntaria”. Muchos usuarios agradecieron al pueblo mexicano por el trato humanitario recibido por el joven, con expresiones como: “Bienvenido, México es un país que recibe a todos los migrantes” o “Gracias por contar tu experiencia, por lo que veo te trataron mejor que ICE. Gracias a México por tratar a las personas como seres humanos”.

Otros mostraron interés en entender el procedimiento: “¿Cómo hiciste el proceso inicial para la salida voluntaria?” y “¿Se puede pedir salir hacia México por decisión propia?”. Entre los cubanos, varios expresaron comprensión y solidaridad: “Con lo que hemos pasado nosotros los cubanos, rendirnos no es opción, pero respeto tu decisión. Te deseo lo mejor”.

Contexto: miles de cubanos pendientes del fallo sobre el I-220A

La situación de este migrante ocurre en medio de una expectativa creciente entre los cubanos liberados bajo el formulario I-220A en Estados Unidos, tras una audiencia judicial en Atlanta que podría redefinir el estatus migratorio de miles de ellos.

En esa vista, los abogados de inmigración argumentaron que muchos fueron procesados erróneamente y debieron recibir un parole en lugar de un I-220A, lo que les impide acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Los jueces del Onceno Circuito cuestionaron la posición del Gobierno y dejaron abierta la posibilidad de que la corte considere esas liberaciones como equivalentes a un parole.

De acuerdo con los argumentos presentados por el abogado Mark Prada, a los migrantes “se les dio el papel erróneo”. Si la corte acepta esa interpretación, se abriría una vía legal para que los cubanos con I-220A puedan ajustar su estatus en Estados Unidos.

El abogado José Guerrero explicó que un fallo favorable beneficiaría directamente a quienes residen en Florida, Georgia y Alabama, aunque el precedente podría usarse como argumento persuasivo en otros estados. También advirtió que, incluso si la decisión es positiva, el Gobierno podría apelar y retrasar su aplicación.

La audiencia, según lo reportado en informes anteriores, dejó una sensación de esperanza entre los cubanos que se encuentran en un limbo migratorio y que esperan poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano tras un año y un día de residencia en Estados Unidos.

El relato de este cubano, ahora en Cancún, ilustra el tránsito de muchos migrantes que salen de Estados Unidos con “salida voluntaria” y terminan en México en busca de una nueva oportunidad. Mientras tanto, la comunidad I-220A sigue dividida entre la esperanza judicial en Atlanta y la realidad de quienes, como él, deben rehacer su vida fuera del país.